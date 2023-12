Šílený čínský notebook má 64jádrový EPYC, grafiku RTX 4080 a vodní chlazení

V Číně se už zanedlouho začne prodávat vskutku nezvyklý notebook. Jmenuje se Yunguai REV-9 a jde o pracovní stanici, která rozhodně není nějakým lehoučkým snadno přenosným zařízením. Tato "bestie" totiž měří 420×325×46 mm, což si můžete představit jako dvě 500kusová balení kancelářských papírů vedle sebe. Tajemství těchto šílených rozměrů tkví v tom, co je uvnitř notebooku. Výrobce sem totiž údajně nacpal 64jádrový serverový procesor AMD EPYC 7713 (architektura Zen 3) nebo EPYC 9554 (Zen 4). Zde stojí za povšimnutí fakt, že první procesor je určen pro patici SP3, zatímco druhý pro SP5. Je zvláštní, že se výrobce odhodlal nabízet jeden notebook ve verzích se dvěma různými sockety. Připomeňme, že EPYC 7713 má konfigurovatelnou TDP od 225 do 240 W, EPYC 9554 dokonce od 320 až do 400 W.





Vedle toho tu máme grafickou kartu Nvidia GeForce RTX 4080, zde ale není jasné, v jaké formě je tato karta instalována (např. zda jde o desktopovou kartu s menším chladičem a jinak vyvedenými grafickými výstupy). Firma totiž tvrdí, že grafika je o 15 % výkonnější než mobilní RTX 4090, což by něčemu takovému napovídalo, navíc říká, že bude možné upgradovat na RTX 4080 Super . Chlazení je vodní, najdeme zde tedy i vodní pumpu. Máme tu 17,3" displej s rozlišením 2.5K, 240Hz obnovovací frekvencí a 100% pokrytím prostoru sRGB, bude ale možné ho dostat i se 4K displejem a frekvencí 120 Hz. Neznáme cenu a bohužel ani hmotnost, která jistě nebude nízká.