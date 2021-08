Simulovaný Radeon RX 6600 v testech, jak si stojí?

Radeon RX 6600 by snad měl v dohledné době dorazit na trh, ale to není vůbec jisté. Několikrát byl zmíněn ve fámách, společnost PowerColor jej dokonce uvedla i na svých webových stránkách, ale AMD se k vypuštění této karty na trh zatím nemá. Ostatně proč by se také o to překotně snažila, když karet je nedostatek a AMD může prodávat na stejném čipu založený dražší Radeon RX 6600 XT, přičemž obdoba RX 6600 v podobě profesionálního Radeonu Pro W6600 bude rovněž cenově poněkud jinde.

Nakonec by se ale Radeon RX 6600 na trh snad dostat měl, přičemž jeho specifikace jsou už známé, pokud je tedy AMD nezmění. Jde tu o GPU Navi 23 XL se 1792 Stream procesory, jež má právě i W6600. Dále se mohou dostat na trh 8GB i 4GB verze s GDDR6 na 128bitovém rozhraní. V případě 8GB verze by tak v podstatě šlo o herní verzi karty W6600 s vyššími takty, a tak se Igor Wallossek rozhodl vzít právě Radeon Pro W6600 a udělat z něj simulovaný RX 6600.

Igor využil svůj předpoklad, že RX 6600 bude mít TDP 130 W (model XT má 160 W), což je vcelku rozumná volba, přičemž té také přizpůsobil takty. Nastavil tak 2331 MHz až 2580 MHz v turbu, přičemž paměti popohnal na 16 Gb/s a v takovém případě by si karta dle měření vzala v reálném provozu při hraní adekvátních cca 123 W. To je o cca 40 W méně než RTX 3060 a o 30 W méně než RX 6600 XT.

Radeon RX 6600 (XT) představují přitom kalibr pro hraní ve Full HD, takže pokud jde o toto rozlišení s tím, že jako výchozí bod (100 % výkonu) se vzala právě GeForce RTX 3060, máme tu téměř srovnatelný model s 96 % jejího výkonu.

GeForce RTX 3060 je přitom karta s výhodou 12 GB paměti, ale ta není v případě Full HD tak podstatná a zde šlo spíše o to, že NVIDIA by pak musela jít na 6 GB paměti (anebo využít jinou šířku sběrnice), což se jí evidentně nechtělo. Tuto vyšší kapacitu paměti si ale zákazník pochopitelně zaplatí i vzhledem k doporučené ceně 329 USD. Radeon RX 6600 XT přijde na 379 USD, čili model RX 6600 by měl skončit někde v oblasti 300 až 330 USD.

Do toho všeho by ale měla dříve či později zasáhnout také nová karta GeForce RTX 3050, o níž se toho ale zatím moc není a také nic nenaznačuje, že by se měla brzy dostat na trh. AMD tak snad na ni nebude čekat.



