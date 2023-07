Sion Power už rozesílá vzorky Li-Ion akumulátorů s hustotou 400 Wh/kg

Projektů, které se snaží vylepšit vlastnosti stávajících lithiových akumulátorů, je spousta. Jedním z nich je i americká společnost Sion Power. Ta má v nabídce několik testovacích vzorků vícevrstvých akumulátorů s kapacitami od 6 do 20 Ah, přičemž některé z nich už dodává automobilkám pro otestování. V nabídce má akumulátory Licieron EV (elektromobily) a Licieron HE (letectví). Využívá anodu z kovového lithia, což umožňuje znatelně navýšit energetickou hustotu. Výrobce tento princip nazývá PLA (Protected Lithium Anode).

V roce 2020 představil akumulátor Licieron EV, který měl hmotnostní energetickou hustotu 420 Wh/kg (asi o polovinu více než dnešní lepší Li-Ion NCM akumulátory) a objemovou 700 Wh/l (na úrovni dnešních Li-Ion NCM článků). Model s kapacitou 1,8 Ah dosáhly životnosti na cca 850 cyklů, kdy dosáhly 70% kapacity. To už totiž kapacita klesala poměrně rychle, takže 80 % původní hodnoty měly po cca 700 cyklech. V případě elektromobilu se 400km dojezdem by to znamenalo životnost asi na 250 tisíc km (do 80 %).



Firma ale také ve stejném roce demonstrovala články Licieron HE (High Energy), které míří do letectví. Tam se už počítá s hustotami 500 Wh/kg a 1000 Wh/l. Prodělaly 1000 cyklů, což dle výrobce znamená, že by byly schopny 2 roků létání (čistého času). Pojďme ale k aktuální situaci.

Licieron EV v 6Ah variantě dosáhla životnosti přes 800 cyklů a společnost ukázala i články, které 70 % původní kapacity dosáhly až po 2500 cyklech. Nás ale bude spíše zajímat 17Ah varianta, která byla nezávisle otestována s výslednými hustotami 400 Wh/kg a 780 Wh/l. Hmotnostně si tak proti článkům z roku 2020 trochu pohoršily, ale objemově naopak polepšily. Ať tak či onak, zejména hmotnostně jsou na tom velmi dobře. 100kWh akumulátor by tak v článcích měl 250 kg místo dnešních cca 330-420 kg, nepočítáme-li semi-solid-state akumulátory ve vozech NIO.



Tyto články už dodává automobilkám pro otestování a celkově bylo v různých variantách vyrobeno přes 18 tisíc článků. Hovoří se o tom, že jedním ze zákazníků by měl být i Cummins (známý výrobce naftových motorů např. pro nákladní vozy). Výrobce už také bere předobjednávky na 56Ah varianty, které by měly být dostupné od konce roku 2024.