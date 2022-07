Situace se obrací, Nvidia i další se snaží zbavit nasmlouvaných waferů u TSMC

Není to tak dávno, co jsme tu měli čipovou krizi a akutní nedostatek mnoha druhů čipů. Mnoha odvětví se to ještě stále dotýká, nicméně trh s grafickými kartami nyní zažívá přesně opačnou situaci. Po splasknutí bubliny s kryptoměnami, jejichž cena se v posledních měsících výrazně propadla (Bitcoin šel na méně než třetinu, Ethereum pod čtvrtinu, některým zbyly už jen jednotky procent), výrazně ochabl i zájem o grafické karty, které těžaři využívali k těžbě některých kryptoměn. Zatímco nedávno byly i bazarové grafické karty prodávány vysoko nad MSRP, nyní se jich všichni zbavují a ceny takových grafických karet padají k zemi. To ale současně s krizí zájmu o hardware (včetně telefonů nebo počítačů) způsobuje, že nebude ani zdaleka tak vysoká potřeba výroby nových čipů, jak se původně předpokládalo.



Očekávaný pokles zájmu tak způsobil např. to, že společnost Apple měla u TSMC domluvit snížení dodávek o 10 % proti původnímu plánu. AMD také snížilo počet objednaných waferů, v jeho případě o cca 20 tisíc a jedná se zejména o čipy vyráběné 6nm a 7nm procesem. Objednávky na 5nm čipy měly zůstat nezměněny. Proslýchá se však, že docela špatně z toho vyjde Nvidia. Ta počítala s pokračujícím zájmem těžařů, jenže ti patrně kvůli nynější kryptoměnové situaci nebudou mít moc zájem o připravované karty RTX řady 4000.

Celosvětově snížený zájem o herní PC (a tedy i herní GPU), trh zaplavený bazarovými GPU i velké oči tak nyní Nvidii dělají vrásky na čele. Společnost měla neúspěšně žádat TSMC o snížení dodávek proti původní objednávce, zatím ale dosáhla jen odkladu o čtvrt roku. 5nm proces TSMC, o který se ještě nedávno mnozí "prali", by totiž mohl zůstat částečně nevyužitý a Nvidia by tak nyní měla za sebe hledat náhradu.