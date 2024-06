SK hynix poodhalil paměti HBM4e, budou mít i výpočetní schopnosti

Zatímco grafické karty zpravidla používají paměti typu GDDR, od nich odvozené výpočetní akcelerátory mnohdy spoléhají na výkonnější varianty HBM. Společnost SK hynix je jednou z firem, která je vyvíjí, a nyní připravuje další generaci pamětí HBM4e. Tyto novinky by ale měly přinést významnou změnu. Samotné paměti by totiž nesloužily jen k ukládání dat, jak je to obvyklé, ale mají se samy starat také o síťovou konektivitu, cachování a podporovat mají i výpočty. Paměti by tak obsahovaly vlastní řadič, který by se staral o tuto přidanou funkčnost.



Vše by tak bylo součástí jednoho balení a mohlo by to mít několik výhod. Kratší dráhy pro přenosy dat by mohly snížit latence a zvyšovat tak výkon, celé by to mohlo být rovněž energeticky efektivnější. Myšlenka tohoto řešení je sice stále jen ve vývoji, firma nicméně už nyní spolupracuje se společností TSMC na tom, jak by se takové paměti mohly v budoucnu efektivně vyrábět. Předpokládá se, že první HBM4 by se na trh ve velkém mohly dostat v roce 2026.

SK hynix současně poodhalil zajímavé informace o pamětech HBM3e. Podle ní se firmě povedlo zkrátit čas pro zahájení velkosériové produkce o 50 %, její výtěžnost se pak blíží k cílovým 80 %.