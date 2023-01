SK hynix uvádí extrémně rychlé paměti LPDDR5T s 9,6Gbps

Rychlosti pamětí LPDDR5 se velmi rychle zvedají a není to tak dávno, co jsme byli na 6400 Mbps. Pak se to zvedlo na 8500 Mbps a společnost SK hynix nyní boduje ještě rychlejšími čipy s 9600 Mbps. Budoucí mobilní zařízení budou moct být velmi rychlá.