SK hynix uvádí paměti GDDR6-AiM: akcelerátor v paměti

SK hynix dnes představil své nové paměti typu GDDR6, které byly obohaceny o AiM, čili Accelerator in Memory. Paměti GDDR6 máme přitom spojeny především s grafickými kartami, ale jde samozřejmě i o paměti vhodné pro akcelerátory založené na grafických čipech, což bude zřejmě i tento případ. AiM bude totiž akcelerátor určený pro systémy umělé inteligence, i když to v dnešní době nasazení na grafických kartách nevylučuje. AI jádra jako Tensor na kartách NVIDIA se ostatně využívají už zcela běžně pro upscaling obrazu v rámci technologie DLSS.

Jedná se o typ pamětí, který se také označuje jako PIM (Processing in Memory), což ani není třeba nijak zvlášť vysvětlovat, neboť jde v podstatě o stejný význam, jaký má i AiM. Hlavní myšlenka je taková, že samotná paměť může s využitím své logiky zpracovávat data jistým způsobem, aniž by ta bylo nutné posílat do procesoru, GPU, ASIC či jiného připojeného čipu. Ten pak už může dostat předzpracovaný výsledek, díky čemuž lze počítat s celkově vyšším výkonem, ale i efektivitou.



SK hynix chce prezentovat své paměti GDDR6-AiM na konferenci 2022 ISSCC (International Solid-State Circuits Conference) v San Francisku koncem tohoto měsíce a očekává další vývoj směrem k "pamětově orientovanému programování". A kupodivu tu nezmiňuje ani AI akcelerátory, ale konkrétně chytré telefony, které by takový hardware mohly využívat.

Prozatím existují GDDR6-AiM v podobě vzorků a co se týče jejich samotné paměťové části, jde o standardní GDDR6 s propustností 16 Gb/s na pin, jaké dnes běžně využívá společnost AMD ve své kartě Radeon RX 6600 XT a silnějších modelech. AiM část pak slibuje až 16násobný výkon při zpracovávání dat jistými způsoby, což může být spojeno se strojovým učením a zde už také SK hynix dle očekávání uvádí i oblasti High Performance Computing (HPC) a Big Data.



GDDR6-AiM se také mohou pochlubit provozním napětím 1,25 V, které je o 0,1 V nižší v porovnání s obyčejnými GDDR6, což bude znamenat i nižší spotřebu. Tu ale dokáže snížit především to, že se díky PIM může výrazně snížit potřeba přenášet data mezi pamětí a logickým čipem, a to až o 80 procent v závislosti na typu zátěže.

