SK Hynix začal vyrábět DRAM pomocí EUV, jaké jsou výhody?

Dobře víme o tom, že díky extrémní ultrafialové litografii (EUVL) je možné tvořit čipy celkově snadněji v méně krocích, neboť není třeba v rámci klasické DUVL využívat nouzové postupy jako multipatterning, který představuje vytvoření jedné vrstvy více průchody s využitím různých masek. To znamená výraznou úsporu času i nákladů, ovšem jde také o celkový výkon strojů pro EUVL a DUVL, čili dejme tomu waferovou propustnost, náklady na vlastnictví, atp. Jak to tedy vidí SK Hynix?





SK Hynix jako specialista na výrobu pamětí různých typů tak začal používat EUVL či zkráceně EUV pro své 8Gb paměti LPDDR4 pro mobilní nasazení. Jedná se o 4. generaci pamětí tvořených 1anm procesy a sama firma mluví o celkově ekonomičtějším procesu výroby a také o výhodách pro zákazníky z hlediska výkonu a spotřeby.

Zmíněné paměti LPDDR4 se budou montovat především do telefonů, notebooků či tabletů, které se objeví ještě v tomto roce.

Co je to ale onen 1anm proces? Jak dobře víme, výrobci pamětí obvykle neudávají přesnou hodnotu v nanometrech, takže mluví pouze o jakési třídě a zde je to 1xnm třída, kde si za x můžeme dosadit devítku až nulu. První generace v této třídě se v případě firmy SK Hynix skutečně označovala jako 1xnm, pak přišla 1ynm, 1znm a nyní právě čtvrtá, 1anm. Mělo by to znamenat i postupné přibližování od 19nm k 10nm, ale kdo ví, jak je to ve skutečnosti a zda skutečně reálně dochází k pravidelnému nárůstu tranzistorové hustoty.

SK Hynix konkrétně udává, že oproti 1znm procesu a pamětem, kde EUVL ještě použita nebyla bylo dosaženo až 25% nárůstu počtu čipů DRAM získaných z jednoho waferu. Firma ale už nijak neupřesňuje to, zda jde o vyšší výtěžnost, anebo právě o vyšší tranzistorovou hustotu, či snad vzhledem k onomu číslu možná spíše o kombinaci obojího.

Dále se dozvídáme, že vyrobené paměti obvykle stabilně běží na 4266 Mb/s, čili na nejvyšší rychlosti v rámci standardu LPDDR4, a to při snížené spotřebě o 20 %. Firma také hodlá stejný proces (1anm) použít pro své paměti typu DDR5.

