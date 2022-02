Skladové zásoby PC a spotřební elektroniky vystřelily nahoru, bude se zlevňovat?

Gavin Baker z investiční společnosti Atreides Management zveřejnil infografiku týkající se skladových zásob v amerických prodejních kanálech, dle níž je "tradičních PC" i spotřební elektroniky naskladněno více než dost.

Dle zveřejněného grafu, který srovnává vývoj skladových zásob s průměrem předcovidové éry, jsou skladové zásoby PC dokonce o 55 procent vyšší a v případě elektroniky to je o 29 procent více.

Na cenách to bohužel ale zrovna moc nepoznáme, respektive se nedá říci, že i ty by ve všech případech byly na úrovni z předcovidové doby, ale všude ve světě je patrné to, že i dříve zoufale nedostatkových grafických karet na trhu už přibylo. Ceny se tak teprve začínají výrazněji hýbat a dnes už si můžeme pořídit třeba GeForce RTX 3060 za cca 16 tisíc korun s DPH, pokud nebudeme vybíraví.

Z grafu je přitom zřejmé, že skladové zásoby vystřelily právě během posledních dvou měsíců, kdy se měla dle starších zpráv projevit právě i nižší poptávka po počítačích. Nyní je otázka, co bude dále, neboť obvykle se při zahlcených skladech využívají slevy pro jejich vyprázdnění, nicméně stále platí, že lhůty pro splnění objednávek (lead time) jsou stále velice vysoké, takže velké skladové zásoby mohou být pro mnohé firmy zatím ještě stále žádoucí, aby byla k dispozici rezerva.

Na druhou stranu, letos v druhé polovině roku očekáváme nástup nových procesorů Intel i AMD, dále grafických karet AMD a NVIDIA a ještě předtím kartami zamíchá opět Intel svou premiérou na grafickém trhu, čili starý hardware bude muset dříve či později uvolnit místo novému.



