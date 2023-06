Skříň Streamcom SG10 pasivně uchladí 250W Intel a 350W GPU

Na veletrhu Computex 2023 bylo představeno mnoho zajímavých věcí a jednou z nich je i počítačová skříň Streamcom SG10. Ta má totiž pasivně uchladit celý počítač, a to tak, že skříň ani komponenty v ní, a to včetně CPU a GPU, nebudou mít žádné aktivní chlazení. U úsporného PC by to nebylo nic až tak překvapivého, jenže Streamcom si troufá na to, že takovým způsobem uchladí i jedny z nejžravějších procesorů Intel a high-endové grafické karty. Podle výrobce by mělo být možné pasivně uchladit až 350W grafickou kartu (tedy AMD Radeony RX 6xxx, RX 7xxx, GeForce RTX 3xxx i většinu RTX 4xxx) a maximálně 250W procesor.



Chlazení pro CPU a GPU jsou sice identická, nicméně procesory kvůli heatspreaderu není možné chladit tak účinně. Výrobce tvrdí, že pokud by odstranil heatspreader a chladil přímo čip, i v případě CPU by bylo možné jít až na 350 W. Chlazení zde řeší trubice vedoucí do výparníku a celá skříň je v podstatě také jedním obrovským heatsinkem. Využití tu najde ocel i hliník, ale bude existovat i verze, která bude mít některé části měděné. Skříň má rozměry 608×268×520 mm a hmotnost 15 kg. Zvládne základní desku formátu ATX, grafickou kartu do délky 280 mm, zdroj ATX může být bez omezení délky. Je zde pět 3,5"/2,5" pozic. Vepředu je jeden port USB-C a dva USB-A. Dozadu lze vyvést USB A/C, HDMI a RJ-45.



Na veletrhu bylo řešení prezentováno s procesorem Intel Core i9-13900K a kartou Nvidia GeForce RTX 4080, což znamená cca 250 W + 320 W. Zatímco plně vytíženou grafickou kartu bylo řešení schopno uchladit na velmi slušných 60 °C, u procesoru to z výše uvedených důvodů byl dost problém a ten se pohyboval okolo teploty 100 °C. Použité teploměry ale nebyly zrovna ideálním nástrojem pro přesné měření. Základní verze skříně bude stát 999 USD (takže asi přes 25 tisíc Kč), měděná verze přidá ještě asi 20-40 %.