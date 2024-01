Skull and Bones vyjde 16. února 2024, HW požadavky, otevřená beta

Multiplayerová hra na piráty Skull and Bones, v které se budeme plavit po vlnách v Indickém oceánu, je ve vývoji už od roku 2013, kdy byla původně zamýšlena coby obsahové rozšíření pro Assassin's Creed IV: Black Flag z roku 2013. Oznámena ale byla až na E3 2017 už coby samostatný titul a jelikož právě námořní gameplay u her ze série Assassin's Creed (AC III, AC IV: Black Flag, AC Freedom Cry, AC Rogue a později i AC Origins a AC Odyssey) byl u některých hráčů hodně oblíbený, nově připravovaný samostatný titul postavený právě na této herní mechanice vzbudil nemalý zájem. Škoda, že následovala série odkladů, z kterých už měli někteří dojem, že hra nikdy nevyjde.

Nakonec se ale přece jen dočkáme. Ubisoft oznámil termín vydání na 16. února 2024 a ještě před tím si ji od 8. do 11. února budeme moci všichni zdarma vyzkoušet v otevřené betě, která bude umožňovat cross-play pro hraní napříč platformami i cross-progression pro přenos našeho postupu do hry po jejím vydání, pokud si ji koupíme. Navíc minulý měsíc už proběhla uzavřená beta, takže jsou k dispozici i různé komentáře od těch, co měli možnost se zúčastnit. Ubisoft také při příležitosti brzkého vydání vydal nový trailer:



Půjde o multiplayerovou akci jak proti ostatním lidským hráčům (PvP), tak i proti těm ovládaným počítačem (PvE), mezi které patří i mořská monstra, která budeme moci lovit. Na výběr budeme mít z různých typů lodí, jež budou obdobou tříd postav ve hrách jako Battlefield. Některé lodě tak budou sice pomalejší, ale hodně vydrží, jiné budou naopak rychlé a s lepší manévrovatelností, ale s menší výdrží. Některé se více hodí na boj zblízka, jiné na boj z dálky. Během bitev tak budou rozhodovat nejen naše vlastní dovednosti a výbava, ale také případné složení týmu z hlediska různých rolí. Účastí ve 2 typech veřejných událostí (Hostile Takeover nebo Legendary Heist) budeme navíc moci získávat kontrolu nad lokacemi, jež budou automaticky generovat příjem, který nám pomůže vylepšovat naši výbavu o vzácné předměty. A jakmile budeme mít kontrolu nad více takovými lokacemi, budeme moci vytvářet obchodní cesty pro další zvýšení našeho příjmu. Ubisoft také oznámil HW požadavky pro PC: Mezi hlavními vlastnostmi je uvedena neomezená snímková frekvence, podpora pro více monitorů a širokoúhlý poměr stran, vestavěný benchmark pro měření výkonu, zohlednění barevného rozsahu SDR i HDR s možností kalibrace obrazu, rozšířené nastavení ovládání, upscaling technologie DLSS a FSR (bez uvedení konkrétních verzí) a podpora pro ray tracing (bez uvedení dalších podrobností). 1080p, LOW PRESET, 30 FPS CPU: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (8GB)

RAM: 8GB (dvoukanálový režim)

OS: Windows 10

Storage: 65 GB SSD 1080p, HIGH PRESET, 60 FPS CPU: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600

GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 (8GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8GB)

RAM: 16GB (dvoukanálový režim)

OS: Windows 10 / Windows 11

Storage: 65 GB SSD 1440p, HIGH PRESET, 60 FPS CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600X

GPU: Nvidia GeForce RTX 3070 (8GB) / AMD Radeon RX 6800 (16GB)

RAM: 16GB (dvoukanálový režim)

OS: Windows 10 / Windows 11

Storage: 65 GB SSD 4K, ULTRA PRESET, 60 FPS CPU: Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080 (10GB) DLSS Balanced / AMD Radeon RX 6800 XT (16GB) FSR Balanced

RAM: 16GB (dvoukanálový režim)

OS: Windows 10 / Windows 11

Storage: 65 GB SSD Také byl zveřejněný nový trailer na endgame (pokročilou fázi hry) a obsah, který by měl vyjít v 1. roce po vydání (Year 1 Roadmap) ve 4 sezónách, v rámci kterých budeme postupně získávat různá vylepšení, která nám pomohou porazit hlavního bosse sezóny (velmi silnou nepřátelskou loď, jež bude disponovat specifickými vlastnostmi jako třeba speciálním typem útoku, proti kterému se nám bude hodit naši loď vybavit odpovídající odolností - např. v 1. sezóně bude boss udělovat jedové poškození). 1. sezóna: Raging Tides , boss Philippe La Peste

2. sezóna: Chorus of Havoc , boss Hubac Twins

3. sezóna: Into The Dragon's Wake , boss Li Tian Ning

4. sezóna: Shadows of the Deep , boss Mystery Rival Bude to fungovat tak, že půjde měnit prvky na naší lodi, které budou měnit její vlastnosti podobně jako výbava postav v diablovkách.





Combat preparation, a závěr si ještě připomeneme první prezentaci na E3 v roce 2017 , jež začínala cinematickým trailerem, po kterém následovaly první gameplay ukázky. A coby termín vydání byl uveden podzim 2018: Na webu Ubisoftu najdete podrobnější popisy herních mechanik: Strategizing your attack Loadout customisation . A n