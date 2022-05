Skupina zaměstnanců Activisionu vstoupila do odborů Game Workers Alliance

Jde tak jen o minimum zaměstnanců společnosti Activision Blizzard, kteří se přidali do GWA (Game Workers Alliance), neboť to se týká pouze studia Raven Software, které má cca 350 zaměstnanců a z nich to je skupina 28 lidí pracujících v pozici testerů. Ti byli organizováni bývalou zaměstnankyní Activisionu, Jessicou Gonzales a z celé skupiny hlasovalo celkem 19 pro vstup do GWA

Důvody pro vstup do organizace GWA se týkají problémů s vedením firmy, přičemž zaměstnanci jako obvykle zmiňují z jeho strany chabou komunikaci, na své straně zase chabé mzdy a naopak mnoho hodin strávených přesčasy.

To jsou tři věci, na které si zaměstnanci herních firem velice často stěžují, zvláště pak pokud jde o tzv. crunch, čili horečné období (nejen) před slíbeným vypuštěním her. Vedení herních studií totiž nezřídka slibuje fanouškům vypuštění her v termínu, který pro zaměstnance představuje značné vypětí, aby bylo možné vše stihnout. Ti pak mohou pracovat až 80 hodin týdně, a to i bez odpovídajícího ohodnocení, což má za následek značnou fluktuaci zaměstnanců herních firem, kteří takové nasazení dlouhodobě nezvládají nebo pochopitelně zvládat ani nechtějí. Pak ani pochopitelně nelze spoléhat na to, že výsledky takové práce budou mít odpovídající kvalitu a z posledních let můžeme zmínit třeba hru Cyberpunk 2077, kde snaha vedení studia stihnout už vícekrát odložený termín vyústila v debakl.



Pokud lze přitom mluvit o nespokojených zaměstnancích herních firem, zrovna Activision bude první na ráně, neboť o jeho firemní kultuře už toho bylo v negativním slova smyslu napsáno dost. Dle Bloombergu také vedení firmy nedávno zaměstnancům vyhrožovalo a snažilo se je tím odradit od vstupu do odborové organizace.

Mluvčí Activisionu také už reagoval na novou zprávu a uvedl, že firma respektuje právo všech zaměstnanců rozhodnout se prostřednictvím svého hlasu o vstupu do odborů. Pak ovšem dodal, že takový důležitý krok, který ovlivní všech 350 lidí z Raven Software by neměl být učiněn hlasy pouhých 19 zaměstnanců. Jde ovšem jen o první krok.