Slack upravuje parametry bezplatných účtů a navyšuje ceny placené varianty Pro

Co se týká změny cen u placených účtů, jedná se naštěstí jen o relativně malé navýšení. Navíc postihuje pouze variantu předplatného s názvem Pro, takže u vyšší varianty Business+ zůstávají ceny zachovány. Cena u plánu Pro tedy bude navýšena ze 7.50 EUR / měsíc na 8.25 EUR / měsíc, což platí za předpokladu měsíční frekvence placení, u roční frekvence je cena navýšena z 6.25 EUR / měsíc na 6.75 EUR / měsíc.

Na druhou stranu – cena je za jednoho uživatele, pokud tedy v rámci organizace existuje třeba 10 účtů, navýšení ceny je markantnější.

Slack dále uvádí, že uživatelé s ročními plány mají možnost předčasně obnovit předplatné o další rok, čímž si mohou (alespoň dočasně) zachovat původní nižší cenu. Podobně to lze udělat v případě měsíční frekvence, a to přechodem na roční frekvenci placení. V obou případech je potřeba to udělat před 1. zářím, kdy mají nové ceny začít platit.

Změny v bezplatné variantě

S ohledem na to, že bezplatnou variantu Slacku využívá přece jen dost menších týmů, hodí se zmínit i úpravy, ke kterým dochází tady. Jedním z nejvíce zásadních omezení bezplatného plánu je historie zpráv, kde bylo doposud uchováváno (resp. bylo možné dohledat zpětně) 10 000 posledních zpráv, a to bez ohledu na časový interval, ve kterém bylo tohoto množství dosaženo. To u větších týmů využívajících Slack každý den mohlo nastat klidně za měsíc, ovšem u malých týmů klidně až za rok.

Nově je limit stanovený na 3 měsíce, a to bez ohledu na samotném počtu zpráv. Je tedy zřejmé, že z této změny budou profitovat spíše větší týmy lidí, které odesílají více zpráv. Tento časový limit se aplikuje nejenom na zprávy, ale také na soubory, které jsou do Slacku nahrány. Slack tedy ruší předchozí limit úložiště, který byl 5 GB, je tedy možné využít větší datový prostor, pouze za cenu tohoto časového omezení.