Smrt meteoritem: jaká je šance být zabit objektem z vesmíru?

S tímto nebezpečím pochopitelně nemá smysl si lámat hlavu, neboť je jednak velice nízké a pak proti němu nemůžeme nic dělat, pokud se tedy někdo nechce na zbytek života zavřít do krytu. "Smrt asteroidem" ale můžeme brát jako fenomén posledních desítek let, neboť dříve lidé ani nemysleli na to, že je něco takového vůbec možné.

Ostatně těžko hledat nějaký příklad, v němž byla taková smrt opravdu potvrzena, ostatně i v nejznámějším případě posledních let, což je Čeljabinský meteor z roku 2013, nebylo zaznamenáno žádné úmrtí a valná část z nějakých 1200 poraněných lidí doplatila na svou zvědavost, když se šla podívat k oknu, co to bylo za záblesk. Vzápětí dorazila tlaková vlna.

Lindley Johnson (NASA Planetary Defense Officer) ale předpokládá, že v lidské historii bychom našli opravdu mnoho příkladů, kdy za smrt lidí mohou meteory či meteority, a to zvláště jejich náhlé spršky, které zasáhly obydlené oblasti. Nicméně ani při události z 30. ledna 1868, kdy cca 60 km nad Varšavou dopadlo odhadem přes 100.000 úlomků velkého meteoritu o hmotnosti až 9 kg, se nikomu nic dle záznamů nestalo. Ale je pochopitelné, že i taková mohutná sprška v obydlené oblasti pravděpodobně nikomu neublíží, to by muselo jít o aglomeraci se skutečně vysokou hustotou zalidnění.

Zvláště bohaté na záznamy o dopadech vesmírných těles jsou staré čínské dokumenty, do nichž zapisovali informace vládní úředníci a učenci. Popisují tisíce let sledování a obsahují odkazy na smrt stovek až tisíců lidí, které zabil dopad vesmírných těles.

John Martin: Zničení Sodomy a Gomory

V roce 2017 na setkání The Meteoritical Society se také objevil názor, že přibližně přes 3700 lety explodoval meteor přímo nad městem Tall el-Hammam v dnešním Jordánu, který by měl odpovídat biblickému městu Sodoma. V Genesis tak Sodomity potrestal Bůh ohněm a sírou, což by tak mohlo svým efektem velice odpovídat právě zkáze způsobené explozí tělesa v atmosféře. Nejde přitom pochopitelně jen o nepodložený nápad, ale o výsledek archeologického výzkumu, který potvrdil náhlou devastaci stovek čtverečných kilometrů severně od Mrtvého moře. Po ní trvalo nějakých 600 let, než se v oblasti zase mohla začít obdělávat půda, čemuž dříve zamezilo pokrytí celé oblasti solí právě z Mrtvého moře. Ostatně geologové hlásí, že horniny v oblasti se explozí zahřály až téměř na 7800 °C a především to ukazuje na kataklyzmatickou událost způsobenou dopadem vesmírného tělesa.

A co říká matematika? Profesor Stephen A. Nelson (Tulane University, Earth Sciences) v roce 2014 vydal práci, dle níž má člověk za průměrnou délku života šanci 1:1.600.000, že umře při dopadu meteoritu, asteroidu či komety. V porovnání s tím máme 12x větší šanci, že zemřeme po úderu bleskem, anebo 27x větší šanci, že nás zabije tornádo (i když jak kde).

