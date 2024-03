Snapdragon 8 Gen 4 možná využije paměti LPDDR6, Apple si to nechá ujít

Technologie operačních pamětí dovolují dosahovat stále vyšších a vyšších přenosových rychlostí, což nabývá na významu i s tím, jak se na zařízení dostávají lokálně běžící algoritmy umělé inteligence. Vysoká přenosová rychlost se hodí stejně jako dostatečná kapacita. I proto se předpokládá, že se brzy stanou standardem velmi vysoké kapacity paměti RAM v telefonech, neboť tyto algoritmy chtějí i desítky GB RAM. Jedna ze studií např. předpokládá, že takové algoritmy budou chtít i přes 20 GB RAM, takže možná není daleko doba, kdy high-endové modely budou mít např. 32 GB RAM. Současně se mluví o tom, že mobilní zařízení by měla v brzké době začít přecházet na rychlejší paměťové čipy LPDDR6.

Prvním takovým mobilním čipem by podle zákulisních informací měl být Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Zatím ale není jasné, jakých frekvencí a přenosových rychlostí bychom se měli dočkat, dají se ale očekávat hodnoty přes LPDDR6-10000. Otázkou ale je, zda se tak opravdu stane, protože proti této informaci stojí fakt, že LPDDR6 by měly přijít na trh spíše až v roce 2025 (letošní spuštění velkosériové výroby není jisté), zatímco představení nové generace Snapdragonu by pravděpodobně mělo nastat o něco dříve. Pokud by Qualcomm udržel své tempo představování novinek každým rokem na podzim, pro Snapdragon 8 Gen 4 by se dal předpokládat spíše podzim 2024 (říjen, listopad) a ne někdy v průběhu roku 2025. A že by Qualcomm vynechal několik měsíců až rok kvůli čekání na LPDDR6, není sice nemožné, ale ani to nezní přespříliš pravděpodobně. Zde to opravdu hodně záleží na tom, kdy se začne s velkosériovou výrobou těchto pamětí.