Snapdragon 898 má značně navýšit výkon, na Apple to asi stačit nebude

Qualcomm Snapdragon 898 se O procesoruse mluví už nějakou dobu . Měl by být postaven na jádrech s novou architekturou ARMv9, přičemž tu má být jedno výkonné jádro Cortex-X2 na frekvenci cca 3,1 GHz, tři Cortex-A710 na 2,4-2,5 GHz a čtyři úsporná jádra Cortex-A510 s cca 1,8 GHz. K tomu dostane GPU Adreno 730. Nyní se na internetu objevily také první zmínky o jeho výkonu. Konkrétně má únik na starosti známý leaker Ice Universe a jde o výsledky v benchmarku Geekbench 5.

Hovoří se o tom, že by Snapdragon 898 měl přinést zhruba 1200 bodů v single-thread testu a 3900 bodů v multi-thread. Abychom toto číslo mohli nějak uchopit, tak např. Snapdragon 888 v Galaxy S21+ 5G dostal 966/3044 bodů, takže pro 898 jde o čísla o zhruba 24-28 % vyšší. Exynos 2100 v tomtéž telefonu pak dosahuje 920/3060 bodů, takže to máme 27-30% náskok pro 898. Ani novější Exynos 2200 by Snapdragon 898 neměl příliš ohrozit, zde první testy hovoří o cca 1073/3389 bodech (12-15% náskok pro Qualcomm).



Snapdragon898 Geekbench5

1200/3900 — Ice universe (@UniverseIce) November 5, 2021

Podstatně hůře to ale pro Qualcomm bude vypadat, pokud do srovnání přidáme Apple a jeho nové iPhony 13. Např. iPhone 13 Pro dostal 1702/4620 bodů, takže připravovaný procesor Qualcommu iPhone překonává o 42 % v single-thread a o 18 % v multi-thread testu, pokud se uniklé výkony potvrdí.

Ceny souvisejících / podobných produktů: