Snapdragon 8cx Gen 3 pro PC slibuje 85% mezigenerační nárůst výkonu

Snapdragon 8cx Gen 2 dorazil sotva letos na jaře jako 7nm SoC pro mobilní PC a už nám byl představen nástupce s očekávatelným označením Snapdragon 8cx Gen 3, který má svůj výkon navýšit rovnou o 85 procent, což zajistí krom jiné i přechod na novější 5nm výrobní proces. Zmíněný nárůst výkonu se přitom týká konkrétně procesorových jader a pokud jde o grafický výkon, ten by měl vzrůst o 60 procent.

Příští modely PC vybavených 3. generací Snapdragonu 8cx by už tak nemusely být ve svém výkonu tak pozadu za procesory x86, ale jak uvádí i Miguel Nunes (vice president of product management, Qualcomm), Snapdragon 8cx Gen 3 míří do mainstreamu, čemuž by tak měl výkon odpovídat.

Vedle toho Qualcomm představil ale také SoC Snapdragon 7c+ Gen 3, které budou určeny pro levná PC a Chromebooky. Jde o 6nm čipy, které mají oproti předchozí generaci nabídnout o 60 procent vyšší výkon CPU jader a o 70 procent silnější grafiku. A stejně jako Snapdragon 8cx Gen 3 bude mít i 7c+ Gen 3 podporu 5G konektivity.

Bližší informace Qualcomm nesdělil, takže se nedozvídáme nic o taktech či o konkrétních jádre CPU, GPU či o DSP Hexagon. Víme však, že tu bude alespoň v případě Snapdragonu 8cx Gen 3 podpora LPDDR4X-4266, samozřejmě i NVMe SSD, dále dva výstupy (DisplayPort) pro 4K a podpora přehrávání videa v až 4K/120 s HDR. Hry by ale měly běžet spíše ve Full HD se snímkovací frekvencí do 120 Hz. 8cx Gen 3 také dostane podporu FastConnect 6900 a WiFi 6e pracující i na 6GHz kanálu.

Obavy přitom vyvolává podpora neustále zapnutých kamer, neboť asi málokdo bude spokojen s vědomím, že jeho kamera v počítači je stále aktivní. Dle Qualcommu by ale ta měla fungovat spíše v režimu detekce přítomnosti uživatele před displejem, než aby jej opravdu snímala v plných detailech. Navíc tu bude podpora bezpečnostní architektury Microsoft Pluton , do níž spadá i zabezpečení kamer.

Kdy ale přijdou na trh produkty založené na nových Snapdragon 8cx Gen 3 a 7c+? První by měly nastoupit někdy v první polovině příštího roku, ale niž bližšího se nedozvíme.

