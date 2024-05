Snapdragon X Elite míří do notebooků, Asus Vivobook S 15 OLED má verzi se 45W TDP

Dlouho očekávané procesory Qualcomm Snapdragon X Plus a X Elite jsou konečně tady. Výrobci včera představili první notebooky jimi vybavené. Jedním z nich je Asus Vivobook S 15 (SS507). Tento notebook může mít (dle konkrétních trhů) 10jádrovou verzi CPU Snapdragon X Plus X1P-64-100 s taktem 3,4 GHz a 42 MB cache nebo 12jádrovou variantu X Elite X1E-78-100 se stejným základním taktem. Procesor má integrované GPU Adreno a NPU Qualcomm Hexagon s výkonem 45 TOPS. Celkový výkon pro AI (tedy NPU včetně CPU a GPU) dosahuje opravdu hodně vysokých 75 TOPS a pochopitelně nechybí klávesa Copilot. Faktem nicméně je, že ARMové procesory měly lákat na nízkou spotřebu, nicméně Asus zde procesor nastavil na 45W TDP. Zde připomeňme, že AMD verze téhož (M5506) a Intel varianta (S5506) jsou nastaveny na 50W TDP/PBP. Dva chladiče s 97 lopatkami by měly v režimu Whisper vykazovat hluk pod 28 dB(A).



Notebook má 15,6" displej OLED s rozlišením 2880×1620 pixelů (poměr stran 16:9), 120Hz obnovovací frekvencí, odezvou 0,2 ms, max. jasem 600 nitů v HDR a 100% pokrytím prostoru DCI-P3. Má certifikaci VESA DisplayHDR True Black 600 a je 10bitový.

Vivobook S 15 s procesory Qualcomm může mít 16GB nebo 32GB paměť LPDDR5X, dále je tu pak 512GB nebo 1TB úložiště SSD M.2 (NVMe PCIe 4.0), opět dle trhu. Notebook nabídne spoustu portů a jsou zde dva USB-A 3.2 Gen1 a dva USB-C 4.0 Gen3 (s PD a DP-Alt), jeden HDMI 2.1, audio jack a čtečka microSD karet. Díky velké úhlopříčce se tu našlo místo i pro numerickou klávesnici. Klávesnice jako taková má 1,5mm chod kláves a RGB podsvětlení. Nechybí ani Full HD webkamera s IR a podporou pro Windows Hello, má i krytku pro lepší soukromí. Máme zde bezdrátové rozhraní Wi-Fi 7 (802.11be) a Bluetooth 5.4. O ozvučení se tu starají reproduktory Harman Kardon s podporou Dolby Atmos a funkcí Smart Amplifier a Asus Audio Booster. Velký touchpad podporuje postranní gesta, kterými je možné posouvat videa, měnit jas nebo hlasitost.

Notebook je vybaven 70Wh akumulátorem, který má vydržet na více než 18 hodin provozu. Zde připomeňme, že verze s AMD a Intelem mají 75Wh akumulátor, přičemž ta s AMD slibuje 14 hodin, Intel pak 16 hodin provozu. Máme tu tedy 2-4 hodiny navíc navzdory o něco menší 3článkové 70Wh baterii (oproti 75Wh 4článkové). Laptop se nabíjí přes port USB-C s až 90W výkonem. Rozměry kovového notebooku činí 35,26×22,69×1,47 cm, váží 1,42 kg. Je i velmi odolný a splňuje armádní standardy US MIL-STD 810H.

Bohužel to vůbec nevypadá, že by měla být novinka levná. V českých obchodech začíná verze s 12jádrem, 16GB RAM a 1TB úložištěm na 36 tisících Kč s DPH, zatímco verze s Intelem, 16GB a 512GB SSD je za 28 tisíc. Cenovku 28 tisíc má jako 16" notebook i verze s AMD (Vivobook S 16 M5606), která má 32GB RAM, 1TB SSD a větší rozlišení displeje s poměrem 16:10. Srovnatelná varianta se Snapdragonem s 32 GB RAM a 1TB SSD vyjde na 38,5 tisíce, což je o 10,5 tisíce více. Takhle to moc úspěchu pravděpodobně nezíská.