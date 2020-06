Snímek desktopových AMD Renoir ukazuje i na možných 16 linek pro grafiku

Jedná se o detailní fotografii nového desktopového APU od AMD, čili zástupce generace Renoir, které jsou vybaveny až osmi procesorovými jádry Zen 2 a 512 Stream procesory grafiky Vega.

AMD Raven Ridge

Už předem bylo jasné, že procesorová jádra si na čipu zaberou daleko více prostoru než dříve, neboť dosavadní APU nabídla přinejlepším čtyři, a tak se přihodilo, že oproti takovým Raven Ridge už procesorová jádra zabírají výrazně větší prostor na čipu než grafická jádra (nepočítaje multimediální či zobrazovací engine). Zde máme nejdříve holou fotografii bez zvýrazněných částí:

A zde už máme popsané jednotlivé části 7nm čipu, na nějž by se nebýt integrované grafiky teoreticky pohodlně vešly čtyři čtyřjádrové CCX, což by tak znamenalo 16jádrové CPU. Ostatně Renoir se mají skládat z 9,8 miliard tranzistorů a jeden 8jádrový 7nm čiplet Zen 2 pak z 3,9 miliard tranzistorů a pokud bychom odečetli prostor zabraný nutným rozhraním IF pro komunikaci mezi jednotlivými čipy a započítali i menší L3 cache v CCX APU Renoir (pouze 4 MB vs. 16 MB), mohlo by nám to víceméně vycházet.

Čili se dá říci, že pokud by AMD chtělo, mohlo by vyrábět i 16jádrová 7nm monolitická CPU, když může nabídnout i takovéto čipy a dle očekávání navíc za přívětivé ceny. Na druhou stranu, APU jsou z hlediska výrobních technologií právě kvůli tomu pozadu za CPU a navíc jejich procesorová jádra nemají pracovat na hranici možností dané architektury, což se dá lépe zajistit výběrem těch nejkvalitněji vyrobených čipletů.

Na obrázcích kolem tak jasně vidíme osm procesorových jader a stejný počet CU grafiky Vega, takže v těchto ohledech nám Renoir jistě více nenabídnou. Ovšem co se týče rozhraní PCI Express, máme tu celkem 20 linek, které by mohly být rozděleny mezi M.2 a grafický slot, i když je otázka, zda tu skutečně bude možnost zapojit grafiku pomocí plných 16 linek (vedle dalších x4 pro čipset a SerDes pro SATA/Ethernet).

Desktopový Renoir by tak v tomto ohledu mohl být vybaven lépe než mobilní, který má pro samostatnou grafiku pouze osm linek, což platí i pro předchozí generace.

techPowerUp Zdroj: Fritzchens Fritz

