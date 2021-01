Sociální sítě zablokovaly Donalda Trumpa, některé i na neurčito

Ukončení aktivního úřadování prezidenta Donalda Trumpa rozhodně není hladké a je plné nesouhlasů. To vyústilo dokonce v protesty ve Washingtonu, které si vyžádaly několik lidských obětí. "Veselo" ale bylo i na sociálních sítích, kde Trump opětovně prohlásil výsledky voleb za "ukradené", a že to nejen druhá strana dobře ví. Sociální sítě ale poslední dobou přistoupily ke striktnějšímu vyhodnocování obsahu např. co se týče lživých informací o výsledcích voleb nebo podněcování násilí.



Aby se tak násilnosti ještě nestupňovaly, většina velkých sociálních sítí přistoupila k zablokování závadných příspěvků a některé dokonce k zablokování celého Trumpova účtu. YouTube tak smazal Trumpovo video stejně jako Facebook. Ten prezidentovi zablokoval účet nejprve na 24 hodin, později na 2 týdny a nyní je ban nastaven na neurčito. Twitter žádal Trumpa o smazání 3 tweetů, které porušovaly podmínky, a zakázal mu vytvářet další po dobu 12 hodin. Na neurčito Trumpovi odstavil účet i Twitch a v případě Shopify byla pozastavena činnost obchodu trumpstore.com, kde se prodávaly propagační produkty.

