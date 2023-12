Solární cyklostezky Wattway přichází do Holandska

solární silnice, není zrovna málo. Ne vždy ale testy dopadly zrovna dobře, mnohdy je to jeden velký průšvih vedle ještě většího, jak tomu bylo v jednom případě Wattway je počinem, který se o to snaží dlouhodobě, a od roku 2015 takto postavil už 30 různých projektů zejména ve Francii a Japonsku, včetně výše zmíněné kontroverzní francouzské silnice. Obvykle jde spíše o menší projekty, jako jsou menší plochy v řádu jednotek nebo desítek čtverečních metrů např. u nabíječek elektrokol, na přechodech pro chodce, u bezpečnostních kamer, pro osvětlení okolních památek a podobně. Nejnovějším projektem je ten v Holandsku, o který se postaraly firmy Colas a BAM Royal Group. Jde řádově větší projekt než byla většina těch dosavadních.

Projektů, kdy se postavila, není zrovna málo. Ne vždy ale testy dopadly zrovna dobře, mnohdy je to jeden velký průšvih vedle ještě většího, jak tomu bylo v jednom případě francouzské silnice , která vyprodukovala polovinu toho, co se čekalo, navíc byla příliš hlučná a ničila se. Projektje počinem, který se o to snaží dlouhodobě, a od roku 2015 takto postavil už 30 různých projektů zejména ve Francii a Japonsku, včetně výše zmíněné kontroverzní francouzské silnice. Obvykle jde spíše o menší projekty, jako jsou menší plochy v řádu jednotek nebo desítek čtverečních metrů např. u nabíječek elektrokol, na přechodech pro chodce, u bezpečnostních kamer, pro osvětlení okolních památek a podobně. Nejnovějším projektem je ten v, o který se postaraly firmy Colas a BAM Royal Group. Jde řádově větší projekt než byla většina těch dosavadních.

Celkem se to týká totiž dvou cyklostezek a u každé z nich takto bylo pokryto 1000 m2. Podle technické dokumentace z roku 2019 mají samotné moduly světlocitlivou plochu 0,69 m2 a výkon 125 W, nicméně v praxi se počítá se schopností dosahovat 120 W/m2. Podle lokace tak dosavadní testy ukazují, že m2 takové plochy ročně vygeneruje 40 až 120 kWh. Ve Francii např. jedna z 3,75kWp instalací s 29 m2 vygenerovala za rok 2337 kWh (tzn. 80,6 kWh/m2). Systémy jsou vybavovány i vyrovnávacím akumulátorem s možností uložit 1, 3 nebo 5 kWh energie.



Jak tomu bude u těchto cyklostezek, to ukáže teprve až čas. Hmotnost jednoho takového modulu je 5,5 kg a dle firmy vydrží milion přejezdů kola nákladního automobilu s 13 tunami na nápravu (tedy 6,5 tuny na kolo), což poněkud kontrastuje se zkušenostmi z francouzské silnice u Tourouvre-au-Perche v Normandii, kde moc dobrou životnost nepředvedla. Na druhou stranu jiné projekty firmy se ukazují být životaschopnějšími a v případě cyklostezky by zatížení vozovky mnohem lehčími cyklisty nemuselo být tak devastující jako v případě aut. Firma dále zdůrazňuje, že v Holandsku je 35 tisíc km cyklostezek, takže místa na instalaci dalších je tu dost. Myslíte si však, že je to dobrý nápad, nebo je to jen tlačení obnovitelných zdrojů energie tam, kde to nemá smysl?