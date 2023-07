Solid-state baterie míří do elektrokol: Stromer oznamuje vývoj a nabíjení za 12 minut

Požáry lithiových baterií jsou sice u elektromobilů docela zřídkavé, protože zde si výrobci na bezpečnost dávají opravdu velký pozor, nicméně ani to nezaručuje, že se něco takového nestane. Hořící loď u nizozemského pobřeží, kde podle prvotních informací vzplál jeden elektromobil a kde způsobil rozsáhlý požár včetně minimálně jednoho úmrtí, je toho důkazem. Přesto jsou elektrická auta z tohoto pohledu poměrně bezpečná a většina statistik zatím říká, že hoří méně než vozy se spalovacím motorem (to je ale dáno také jejich nízkým stářím). Bohužel toto neplatí pro elektrokola. Zde se bezpečnost docela podceňuje a jen letos se v New Yorku (tedy jednom jediném městě) rozhořelo přes 100 e-biků, což vedlo ke 13 ztrátám na životech, a to jde o více než měsíc stará čísla. Výrobce kol Stromer by tomu ale chtěl udělat přítrž a oznámil vývoj lithiových akumulátorů s pevným elektrolytem (solid-state akumulátory).



Ty by měly být mnohem bezpečnější než ty s tekutým, nicméně i ty s tekutým mohou být dostatečně odolné vůči požáru. Na veletrhu Eurobike už Stromer prezentoval funkční prototyp solid-state akumulátoru pro elektrokola, nicméně chvíli to ještě potrvá, než se objeví v reálně dostupných elektrokolech (výrobce hovoří o několika letech). Cílem je dosáhnout možnosti je bezproblémově nabíjet při mrazivých teplotách -20 °C a ideálně to umožnit i při -30 °C. Také mají mít více bezpečnostních řešení a podporovat rychlejší nabíjení. Nynější nejrychlejší nabíjení 3C, tedy za už tak solidních 20 minut, by mělo být urychleno až na 5C. Akumulátor by se tak mohl plně nabít za pouhých 12 minut.