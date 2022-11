Solidigm (SK hynix) přijde se 61,44TB SSD s QLC čipy

SSD úložiště procházejí dalším vývojem, jehož výsledkem je postupný přesun k čipům, které jsou schopny uchovávat více bitů v jediné buňce. Ostatně 2bitové MLC dnes už u spotřebitelských modelů takřka nenajdeme, standardem jsou TLC a u levnějších modelů se vyskytují i 4bitové QLC. Společnost Solidigm, která vznikla z jedné divize společnosti Intel a která nyní spadá pod firmu SK hynix, na konferenci Tech Field Day pohovořila o vývoji na poli QLC čipů. Oznámeny zde byly nové čipy "4th Gen QLC", tedy 4. generace 4bitových QLC čipů.

Ty budou existovat ve dvou variantách, přičemž obě dvě využívají 192vrstvých paměťových čipů. Jednou je Essential Enduarnce, druhou pak Value Endurance. Pokud jde o Essential Endurance, zde se bude zarovnávat do 4kB bloků a SSD budou v kapacitách od 3,84 TB do 30,72 TB, přičemž by měly zvládnout až 32 PBW. Jde o podniková SSD, takže nebudou k dispozici v klasických spotřebitelských formátech, ale dostupné mají být jako U.2, E3.S nebo E1.S.

Value Endurance má zarovnávat na 16kB bloky a nabídka začne na 7,68 TB, přičemž maximem má být obří kapacita 61,44 TB. V tomto případě se hovoří o výdrži až na 65 PBW. Pokud jde o formáty, budou v nabídce jako U.2, E3.S nebo E1.L.

Výhodou nových modelů má být solidní výkon na úrovni TLC modelů. Na přiloženém grafu je vidět o 24 % vyšší výkon proti konkurenčním TLC modelům a 6krát vyšší výkon proti jinému QLC. To znamená 113K IOPS a přenosové rychlosti 464 MB/s u 4K náhodných zápisů. V případě latencí je to podobné, ty jsou o 20 % kratší proti TLC a o 84 % kratší proti konkurenčním QLC (opačně to znamená 6,1× vyšší latence jiných QLC proti novým modelům od Solidigmu). Na trh se mají dostat v průběhu příštího roku.