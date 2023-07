Solidigm zvyšuje kapacitu SSD D5-P5336 na 61,44 TB

U spotřebitelských SSD míváme kapacitu obvykle ve stovkách GB nebo jednotkách TB, nicméně SSD pro serverová nasazení mohou mít i desítky. Značka Solidigm pro nasazení v 5G a zpracování AI představuje nová SSD řady D5-P5336, která mohou mít kapacitu až 61,44 TB. Proti pevným diskům tak ve stejném prostoru mohou nabídnout až 6krát tak větší úložnou kapacitu. Založeny jsou na 192vrstvých čipech NAND využívajících technologii QLC a výrobce hovoří o tom, že si mají udržet data 3 měsíce poté, co ztratí napájení.



Nabídka začíná u verze s kapacitou 7,68 TB, která má životnost na 5,9 PBW, a končí u 61,44 TB, která vydrží 65,2 PBW (SSD jsou stavěna na 0,42 až 0,58 přepisu denně). Spotřeba v idle režimu činí méně než 5 W, při práci by se měla pohybovat okolo 25 W. Nejprve se bude nabízet ve formátu E1.L v kapacitách do 30,72 TB, nicméně ještě letos by se měla objevit ona 61,44TB varianta jak ve formátu E1.L, tak i U.2. V první polovině příštího roku přijde i formát E3.S, ten bude končit na 30,72 TB. SSD nabízí rychlost sekvenčního čtení do 7000 MB/s, u zápisu pak 3300 MB/s. U náhodných přístupů to je 1005K IOPS u čtení a 38K IOPS u zápisu (může se lišit dle kapacity). Jasně jde tedy o SSD, kde je prim v rychlém čtení.