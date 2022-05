Sonda Lucy ukázala zatmění Měsíce ze vzdálenosti 100 milionů kilometrů

NASA vyslala Lucy na cestu ke Trojánům loni v říjnu a tentokrát využila raketu Atlas V společnosti United Launch Alliance. Jak ukazuje následující obrázek, Lucy se před cestou ke dráze planety Jupiter bude pohybovat ještě ve vnitřní části Slunečního systému, z níž se začne vzdalovat až po dvou gravitačních manévrech s využitím Země.

Na cestě do L4 Lucy narazí na osamělý (52246) Donaldjohanson zobrazený bílou barvou a pak už v samotném libračním bodě prozkoumá postupně objekty (3548) Eurybates (bílý) i s jeho satelitem a dále to budou (15094) Polymele (růžový), (11351) Leucus (červený) a (21900) Orus (červený). Pak se už sonda vydá opět do středu soustavy, prolétne opět kolem Země a v L5 navštíví (617) Patroclus-Menoetius (růžový).

Aktuálně se Lucy nachází ve vzdálenosti přibližně 100 milionů kilometrů od Země, což jsou asi dvě třetiny vzdálenosti Země od Slunce. Z ní by se už ale případnému pozorovateli jevila soustava Země s Měsícem téměř jako jeden bod, neboť je od sebe dělí úhel jen 0,2° (záleží pochopitelně i na postavení těles). To je pro představu dle NASA podobné, jako bychom se snažili rozlišit světla automobilu ze vzdálenosti 400 metrů, ovšem s tím, že jedno z nich září mnohem silněji.

Kamera L'LORRI se svým vysokým rozlišením ale zvládla vytvořit kratinké video , v němž je zachycen Měsíc, který se právě schoval do stínu Země. Jde spíše o časosběrný záběr, neboť na něm můžeme jasně pozorovat rotaci Země a jde ve dvou sekundách o téměř tři hodiny reálného času z 15. a 16. května. Škoda jen, že L'LORRI už nesledovala Měsíc, jak se opět vynořil ze stínu. Je vhodné také poznamenat, že Měsíc by se na neupraveném videu jevil jako velice mdlý, a tak byl jeho jas zvýšen na šestinásobek.