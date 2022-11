Sono Motors a Pepper testují Solar Bus Kit, soláry na střeše autobusu

Sono Motors vidí velký smysl např. v solární dopravě. Její elektromobil Solar Bus Kit. Ten nyní začala testovat se společností Pepper Motion, která se zabývá přestavbami vozů na elektrický pohon. Obnovitelné zdroje energie jsou dnes velkým tématem a německá společnostvidí velký smysl např. v solární dopravě. Její elektromobil Sono Sion má na sluneční energii ujet až 6000 km ročně, což by pokrylo asi polovinu nájezdu průměrného evropského automobilu. Toto číslo pochopitelně může platit jen pro některé země, navíc by vyžadovalo, aby vůz celou dobu parkoval venku bez stínění budovami, stromy nebo jinými překážkami. Dalším řešením firmy je také. Ten nyní začala testovat se společností, která se zabývá přestavbami vozů na elektrický pohon.

Technologie se tak testuje na autobusu Mercedes-Benz Citaro C1, který kdysi jezdil na naftu, ale Pepper ho předělal na elektrický pohon. Solar Bus Kit ale není řešením pro pohon vozu. I když testovaný vůz jezdí na elektřinu, set panelů lze umístit i na naftový autobus. Solární panely totiž pohání 24V elektrický systém autobusu, který má na starosti např. klimatizaci a další elektrickou výbavu vozu. Ten půjde do testovacího provozu v prosinci letošního roku a testování má probíhat po dobu 2 let. Má se zjistit, jak moc se budou lišit teoretické odhady s praktickými výsledky.

Solar Bus Kit zahrnuje 14 fotovoltaických panelů, které mají instalovaný výkon 1,3 kWp. Toto číslo jasně říká to, proč se zde solár nepoužívá pro pohon (přímo by to nešlo vůbec, autobusy mají max. výkon okolo 200 kW a i ten průměrně používaný je mnohonásobně vyšší, a ani nabíjení baterky pro pozdější využití by moc nešlo). Takový výkon panelů by totiž zajistil zhruba 1300 kWh solární elektrické energie ročně na optimálně nastavené střeše, nicméně u naplocho umístěných panelů bychom hovořili o cca 1170 kWh. S různými ztrátami bychom se mohli dostat tak na 1000 kWh za rok. Uvážíme-li, že průměrná spotřeba elektrického 12metrového městského autobusu v Evropě je někde okolo 115 kWh/100km, tato energie by stačila na ujetí 900 km ročně.

Např. v Ostravě je průměrný nájezd autobusu přibližně 65.000 km za rok, takže solár by pokryl jen 1,4 % jeho potřeby. A když uvážíme, že městský autobus se “nepřekvapivě” pohybuje především ve městě, tedy mnohdy ve stínu budov, stromů, různých sloupů, tak skutečné číslo by bylo ještě nižší. Sny společnosti o solární dopravě tak vypadají být ve světle těchto čísel jako nereálné (i 100% účinný panel by toto číslo zvýšil jen cca 5krát). Nějaké rozumné zastoupení solární energie pro provoz by mohlo platit až např. při průhledných sklech, která by byla současně solárními panely (zde vypadají slibně perovskitové panely), kde by už instalovaný výkon mohl dosahovat i desítek kWp (a opět jsou otázkou ztráty takového řešení i např. vliv znečištění skel, což je problémem zejména v zimě, kdy je už tak jedním problémem nedostatek světla)