Sony kvůli nedostatku PS5 prodlouží výrobu starších PS4

Konzole PlayStation 4 jsou ve své původní podobě hardware z roku 2013, který tak je a ještě nějakou dobu bude stále aktuální. Z rozhodnutí firmy Sony by se přitom mohlo zdát, že se tyto konzole budou prodávat za podstatně nižší ceny oproti PlayStation 5 a budou navíc mnohem lépedostupné, ale pokud jde o náš trh, realita je jiná.

Ve skutečnosti už ceny ihned dostupných PS4 nejsou vůbec takové, aby koupě této staré konzole byla zajímavá. Motají se kolem částky deseti tisíc korun a pod ni se dostávají 500GB verze a nad ní se pohybují už 1TB či 2TB modely. Právě za jejich cenu už se dá sehnat i digitální verze (bez mechaniky) konzole PS5, i když musíme počítat s tím, že si na dodání počkáme. A pokud budeme chtít svou PS5 ihned, pak už se vyplatí sáhnout spíše po klasické verzi s mechanikou, která bývá skladem k dispozici za cca 16.500 Kč, což bohužel platí i pro skladové digitální verze.

Z toho nám pak vyplývá, že stačí trošku trpělivosti a můžeme mít doma moderní PS5 v podstatě za cenu staré PS4, zatímco zásoby PS4 Pro se už spíše doprodávají za už zcela nezajímavé ceny. Je ale pravda, že velké obchody prodávají i PS4 na objednávku, a to už i za cca 8 tisíc korun, ale i to je cena, která nás nutí vážně uvažovat o dalším šetření na PS5. To by se všal případně mohlo změnit, pokud se vedení firmy Sony mělo rozhodnout ve výrobě PS4 pokračovat, jak uvádí Bloomberg

Původně se prý Sony rozhodlo ukončit výrobu PS4 ještě během roku 2021, ale nakonec je bude vyrábět ještě v tomto roce, neboť je jejich produkce snadnější, levnější, léty prověřená a zřejmě je tu i zájem zákazníků. Sony přitom obvykle vyrábí starší konzole ještě rok po nástupu nových, ale tentokrát učiní výjimku.

Teprve ale také uvidíme, co to bude znamenat, čili jaké konkrétní verze budou dále vyráběny a zda to platí také pro PS4 Pro, s čímž ale nelze počítat, když tyto výkonnější verze jsou už nyní nabízeny jen vzácně.



