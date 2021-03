Sony plánuje odemknout své PS5 pro snadné rozšíření úložné kapacity

Sony PlayStation 5 nabízí 667 GB využitelného prostoru na svém SSD, což na první pohled nevypadá tak špatně, ovšem vzhledem k dnešním nenažraným hrám to není nijak slavné, zvláště když vezmeme v úvahu možnosti rozšíření kapacity. Stačí si nainstalovat pět her, a to Call Of Duty: Modern Warfare, Destiny 2, The Elder Scrolls Online, Red Dead Redemption 2 a Call Of Duty: Black Ops 4 a máme plno, i když zde jsme si pochopitelně pro efekt vybrali z těch opravdu nejvíce nenažraných her.

Společnost Sony má ale v rukávu jeden trumf, který dosud nevyužila, a sice prostý slot M.2 pro NVMe SSD, který umožní rozšířit základní prostor pro instalace her, ovšem příslušná podpora dosud nebyla zajištěna. Dle Bloombergu to Sony umožní někdy v průběhu letošního léta, kdy vypustí do světa novou verzi firmwaru, která slot M.2 "odemkne".

Ovšem ani pak nebude možné do něj nainstalovat cokoliv nám přijde pod ruku a bude třeba si vybrat jeden z certifikovaných modelů, ale lze očekávat, že ty dohromady nebudou představovat nic speciálního a půjde spíše o obdobu testovaných a schválených pamětí RAM pro základní desky, a to pochopitelně s jistými požadavky na výkon.

Nový firmware také vedle toho umožní, aby se ventilátor pro chlazení konzole mohl točit na vyšších rychlostech, což v průběhu léta jistě přijde vhod. Dle Techspotu je to také spojeno s odpadním teplem, které budou produkovat nově instalovaná SSD, ale ta těžko přispějí k celkovému objemu tepla zásadním způsobem.

Společnost Sony ale zatím ještě odmítla sdělit cokoliv bližšího o tom, kdy bude dostupný slot M.2 odemknut. Detaily budou prý sděleny veřejnosti někdy později.

