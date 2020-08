Sony potvrzuje záměr nadále vydávat exkluzivity i na PC

Už nějaký ten rok je zřejmé, že Microsoft chce využít PC v souboji Xboxu s konkurenční platformou PlayStation. Má k tomu výhodnější pozici jako tvůrce operačního systému Windows, který je hráči na PC zdaleka nejvyužívanější a který je nyní už v podstatě pod hlavičkou Xboxu propojen s konzolovou platformou. Microsoft tím bude mít možnost oslovit hned dva velké tábory hráčů, a to nově i s využitím své rostoucí základny herních studií, která budou tvořit příslušné tituly. Jak tedy už dříve uvedl xboxový šéf Phil Spencer, v Microsoftu se jeho divize konečně začala brát vážně a my můžeme dodat, že je to vidět.

Sony přitom už dokázalo na tento vývoj reagovat. Na PC se objevil třeba titul Death Stranding a máme tu také PC verzi Horizon: Zero Dawn. A tím to dle vyjádření Sony rozhodně nemá končit, což jistě nepotěší některé příznivce platformy PlayStation, kteří z nějakého důvodu neradi vidí to, že se jejich oblíbené hry dostávají i na PC.

Firma tak ve svém dokumentu uvádí, že bude i nadále zkoumat možnosti rozšíření vlastních herních titulů na platformu PC, a to za účelem navyšování jejich výnosnosti. V konečném důsledku tak jde pochopitelně o peníze, ovšem pro uživatele PC to znamená, že z jejich platformy se stane jakési válečné území, kde se utká Microsoft se Sony a na rozdíl od opravdového konfliktu je to veskrze vítaná věc.

Uvidíme však, co to bude v případě Sony znamenat v praxi. Nelze automaticky očekávat, že platformní exkluzivity začnou být v dohledné době ihned po svém vydání k dispozici i pro PC. Tato strategie může zahrnovat třeba jen starší hry, což je případ právě i Horizon: Zero Dawn. Anebo může jít o přístup, jaký Sony využilo v případě hry Death Stranding, která byla krátce před svým vydáním pro PS4 slíbena i ve verzi pro PC, která dorazila o sedm měsíců později.



