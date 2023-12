Sony prodalo už 50 milionů herních konzolí PlayStation 5

Herní konzole Sony PlayStation 5 měla poněkud komplikovaný vznik. Přišla do doby čipové krize a ze začátku byla velmi nedostatkovým zbožím. I přes to všechno se k 9. prosinci 2023 povedlo prodat 50 milionů kusů této konzole (pro srovnání, v září 2023 měl Microsoft zhruba 21 milionů prodaných konzolí Xbox Series S/X). Na trh přišla v listopadu 2020 a přinesla rychlé načítání her, podporu pro ray-tracing nebo ovladač DualSense s inovativní haptickou odezvou.



Přestože je na trhu už nějakou dobu, prodeje nijak závratně neklesají a letošní listopad byl dokonce nejlepším listopadem v celé historii konzolí PlayStation vůbec. Zasadil se o to např. herní hit Marvel's Spider-Man 2 od Insomniac Games, prodeje táhla nahoru i hra Baldur's Gate 3 od Larian Stuios nebo Alan Wake 2 od Remedy Entertainment a Epic Games. Zájem o konzoli podporuje např. i podpora Robloxu. Celkově je k dispozici už více než 2500 her.