Sony se chystá výrazně rozšířit produkci konzolí PlayStation 5

Že s cenami konzolí PlayStation 5 není vše v pořádku, to je vidět na první pohled. Máme tu standardní verzi s optickou mechanikou a Digital Edition bez mechaniky, která by měla být o pětinu levnější. Standardní verzi přitom máme možnost si objednat za očekávanou cenu 13500 Kč, ale počkáme si a pokud ji budeme chtít hned, zaplatíme alespoň cca 16 tisíc. Ovšem právě tolik stojí i skladem nabízené digitální verze, které by jinak měly stát necelých 11 tisíc korun, takže je naprosto jasné, že jde stále o nedostatkové, a tedy i předražené zboží.





Na americkém trhu je situace taková, že pokud budeme chtít svou PS5 v ceně 500 dolarů hned, přeplatíme ji o 300 až 400 dolarů, čili u nás je to ještě relativně dobré.

Jim Ryan, prezident a výkonný ředitel Sony Interactive Entertainment, však nyní v briefingu s investory prohlásil , že jeho firma výrazně rozšíří výrobu svých konzolí. V prvním kvartálu tohoto roku jich byly prodány "jen" cca 2 miliony, což má představovat výrazný pokles oproti poslednímu loňskému kvartálu, ovšem příčinou není to, že by nebyla poptávka.

Celkem se mimochodem prodalo 19,3 milionů konzolí PS5, ovšem v porovnání s PS4 je to za stejnou dobu na trhu o 3,1 milionů méně. Firmě Sony tak utíkají zákazníci tvořící výslednou komunitu kupující si dodatečný hardware, hry a služby.

Šéf Sony Interactive Entertainment tak chce učinit opatření, která umožní během příštího roku už předhonit prodeje konzole PS4 (opět s přihlédnutím k času strávenému na trhu). To bude znamenat něco mezi 40 a 50 miliony kusů. Jak to Ryan udělá, to se nedozvíme, ale lze předpokládat, že v tom může hrát velkou roli i AMD a jeho nové 5nm produkty. Právě jejich nástup by totiž mohl umožnit, aby AMD využilo více 7nm kapacit, jež má u TSMC k dispozici, právě pro výrobu konzolových SoC.



Krom toho se dozvídáme, že Sony chce, aby přibližně polovina her chystaných jeho studii byla k dispozici také na PC a případně na mobilních platformách, a to je cíl pro rok 2025. Sony ostatně dobře vidí, jaký úspěch (především ten cinkavý) přinesly PC porty her jako Horizon Zero Dawn, Days Gone a God of War.