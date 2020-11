Sony si ještě rozmyslí podporu 1440p na PlayStation 5

Rozhodnutí firmy Sony je vcelku logické vzhledem k tomu, že televizory dnes obvykle nabízejí rozlišení Full HD, anebo právě 4K. A pokud by někdo chtěl hrát na počítačovém monitoru právě s rozlišením 1440p, tu možnost má, ovšem s tím, že konzole využije pro cílové rozlišení upscaling, takže hry nebudou renderovány přímo pro 1440p. Pak ovšem pochopitelně monitor s rozlišením 1440p ztrácí svou výhodu nad prostým Full HD monitorem a je otázka, zda pak obraz nebude kvůli svému převodu na vyšší rozlišení vypadat hůře než na nativním Full HD monitoru.

Dle představ majitelů monitorů se 1440p by tak Sony jednoznačně mělo nabídnout nativní podporu daného rozlišení, díky čemuž bude obraz celkově ostřejší a kvalitnější. A to zvláště pak když konkurenční Xbox Series X ani S podobné omezení mít nebudou. Spíše naopak, samotná Xbos Series S byla vytvořena právě i pro hraní ve 1440p.

Díky AV Watch ale víme, že Sony se ještě může chytnout za nos a přece jen přinést přímou podporu pro 1440p. V rozhovoru s předními zástupci firmy Sony bylo uvedeno, že jejím záměrem bylo podporovat především hraní na televizoru, ovšem zároveň tu prý nejsou žádné technické překážky, které by bránily využití středního rozlišení a Sony ho může do nabídky PS5 doplnit, pokud o to bude žádat dost lidí.

Čili nyní to v podstatě závisí na zákaznících a na tom, jak hlasitě se dokáží ozvat. Sony se přitom vůbec nemusí obávat o své počáteční prodeje, to spíše naopak. Nová PlayStation 5 už je předem vyprodaná, takže o nějakém bojkotu ze strany zákazníků, který by Sony nutil podporu 1440p co nejdříve doplnit, nemůže být řeč. Záleží spíše na tom, kolik práce si taková věc vyžádá a zda se do toho firmě bude chtít pustit.

