Sony State of Play leden 2024: přehled všech trailerů

Prezentace byla v podobě série po sobě jdoucích trailerů, takže tento přehled bude koncipován stejným způsobem. Pořadí je zvoleno podle mnou odhadovaného zájmu o dané hry. Majitelé konzole PS5 by neměli přehlédnout psychologický horor Silent Hill: The Short Message , který rovnou vyšel jako Free to Play, takže si jej už mohou zdarma zahrát. Jelikož jde o exkluzivní titul Sony, uživatelé na PC a majitelé konzolí Xbox mají smůlu.

Na celou prezentaci v jednom kuse se můžete podívat zde (dále už budou následovat jednotlivé trailery):





Death Stranding 2 On The Beach

Vydání: 2025, vývoj: Kojima Productions

Silent Hill 2 (remake)

Vydání: neuvedeno, vývoj: Blooper Team

Silent Hill: The Short Meassage

Vydání: 31. 1. 2024 = právě vyšlo exkluzivně na PS5 jako Free to Play, vývoj: Konami Digital Entertainment





Dragon’s Dogma II Vydání: 22. března 2024 na PS5, Xbox Series X|S a PC, vývoj: Capcom Judas Vydání: neuvedeno, vývoj: Ghost Story Games

Metro Awakening Vydání: 2024 na PS VR2, vývoj: Vertigo Games

Rise of the Ronin

Vydání: 22. března 2024 exkluzivně na PS5, vývoj: Team Ninja

Helldivers II

Vydání: 8. 2. 2024 na PS5 a PC, vývoj: Arrowhead

​



Until Dawn (remaster)

Vydání: 2024 na PS5 a PC, vývoj: Ballistic Moon





Stellar Blade Vydání: 26. 4. 2024 exkluzivně na PS5, vývoj: Sony Interactive Entertainment

V Rising Vydání: 2024 na PS5 (teď je hra v předběžném přístupu na Steamu), vývoj: Stunlock Studios Sonic X Shadow Generations Vydání: podzim 2024 na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch a PC, vývoj: SEGA Legendary Tales Vydání: 8. 2. 2024 na PS VR2 a Steam VR (teď je hra v předběžném přístupu na Steamu), vývoj: Urban Wolf Games

Zenless Zone Zero

Vydání: neuvedeno, vývoj: HoYoverse

Dave the Diver Vydání: duben 2024 na PlayStation (na jiných platformách vyšla v roce 2023), v květnu 2024 ještě vyjde zdarma DLC Godzilla, vývoj: Mintrocket



Foamstars

Vydání: 6. 2. 2024, vývoj: Square Enix

Physint

Jde o pouze oznámený nový titul, ke kterému nebyl zveřejněný trailer. Půjde o novou špionážní hru od Kojima Productions, jež by se měla prolínat s filmovým formátem. Zároveň bylo uvedeno, že její vývoj začne až po dokončení Death Stranding 2 On The Beach, takže si na ni ještě několik let počkáme.