Sony za první 4 měsíce dodalo na trh 7,8 milionů PlayStation 5

Dá se ovšem říci, že dodávky konzolí PlayStation 5 zpomalily, neboť dříve se Sony chlubilo tím, že do konce roku 2020 na trh dodalo 4,5 milionů konzolí, což znamená, že v prvním letošním kvartálu (byť možná necelém, ale stále jde o delší období) jich bylo dodáno 3,3 milionů kusů. Na druhou stranu ale není možné tato čísla přímo srovnávat, neboť loni na podzim Sony najednou vypustilo do světa všechny do té doby tvořené zásoby konzolí, které ihned zmizely a od té doby už může firma jen průběžně prodávat to, co stihne vyrobit.





Pokud jde o Microsoft, ten už před lety přestal informovat o přesných počtech prodaných konzolí. Za tím můžeme pochopitelně vidět prostě to, že byly v případě předchozí generace výrazně slabší v porovnání se Sony PlayStation a vypadá to, že v této generaci to bude podobné.

Sony ovšem dle svých slov plánuje v nejbližším období značně rozšířit výrobu svých konzolí a mluví se rovnou o jejím zdvojnásobení . Máme tak očekávat, že každý měsíc bude vyrobeno čím dál více konzolí. Máme tu i konkrétní číslo 14,8 milionů kusů pro druhý fiskální rok po vypuštění PS5 na trh, což představuje období začínající právě letošním dubnem. Ve firmě si ale pochopitelně uvědomují, že to bude záviset i na dodávkách potřebných APU od AMD či na jiných potřebných komponentách, takže zmíněný počet budeme brát spíše jako stanovený cíl než slib.

Sony také hlásí o pětinu vyšší aktivitu hráčů na PlayStation Network, což značí, že lidé zůstávali více doma v průběhu pandemické zimy. Firma se také pochlubila, že za první tři měsíce letošního roku zaznamenala v meziročním srovnání 2,81násobné tržby za prodej herního hardwaru, zatímco Microsoft hlásil 2,31násobek. I to značí, že PS5 se prodávají lépe než Xbox Series S/X, i když asi už ne s tak velkým rozdílem jako za éry PS4 a XBONE.

