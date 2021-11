Soud zamítl stížnost Blue Origin, NASA může pokračovat se SpaceX

Přistání na Měsíci v obrovské lodi Starship (zde nazývané Human Landing System) vypadá poněkud podivně, když si uvědomíme, že astronauti se dle plánu dostanou k Měsíci v relativně malém Orionu, který sám o sobě není o moc větší než lodě, se kterými se létá k ISS, aby si poté přesedli do lodi, vedle níž budou vypadat jako mravenci.

Ale takový je plán, čili k Měsíci se vydá hned čtveřice astronautů v malé lodi a na jeho povrch dosednou v obrovském Human Landing System jen dva, nicméně to je prostý důsledek faktu, že jinak by NASA se SpaceX či jinou firmou musela vyvinout jiný přistávací modul, což není nutné, když tu bude Starship.

O zakázku NASA přitom měla zájem i Bezosova Blue Origin, která představila svůj koncept Blue Moon, ovšem pouze v podobě jakéhosi modelu s koulí uprostřed, který lidi NASA vcelku pochopitelně moc nenadchl, i když byl pečlivě nasvícen modrou barvou. Kontrakt v hodnotě 2,89 miliardy dolarů tak získala pouze SpaceX, což se Bezosovi nelíbilo a ten podal stížnost. V ni mimo jiné uvedl i to, že NASA přeci tradičně oslovuje alespoň dvě soupeřící firmy, které pak souběžně chystají svá řešení, zatímco nyní vsadila pouze na SpaceX.

Nyní se dozvídáme, že soud námitku firmy Blue Origin smetl ze stolu . Dle rozhodnutí U.S. Court of Federal Claims tak může NASA nerušeně pracovat se SpaceX na vývoji Human Landing System a připravovat svou misi a agentura také už oznámila, že tuto nuceně přerušenou spolupráci obnoví co nejdříve.