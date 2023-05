Space Perspective chce letět k vesmíru ve 2024, možná zde bude pořádat i svatby

Vesmírný turismus se stává realitou, i když pořád ještě extrémně drahou. Jednou ze společností, které se chtějí na zájmu na lety do vesmíru přiživit, je i firma Space Perspective. V jejím případě půjde o lety s kapslí Spaceship Neptune, kterou nahoru vynese stratosférický balón SpaceBalloon plněný obnovitelným vodíkem, aby se učinilo zadost i ekologii. Oproti raketám půjde o podstatně pomalejší a pohodlnější cestování. Kapsle se má směrem nahoru pohybovat rychlostí jen 12 mph (cca 19 km/h) a stoupat má přibližně 2 hodiny. Už z tohoto je zřejmé, že se nepodívá přímo de vesmíru, který začíná někde kolem 100 km nad povrchem Země, ale "jen" do stratosféry. I tak je ale 30 km nad zemským povrchem dost slušná výška.



V této výšce balón s kapslí pobude další 2 hodiny a poté bude zase 2 hodiny klesat a přistane na vodní hladině. Celý výlet tak zabere zhruba 6 hodin. Cestující budou moci sledovat vše z okna (o rozměrech 56×154 cm), užívat si koktejly a jídlo, bude tu i Wi-Fi připojení (včetně možností živého streamování z paluby), a to vše bez výraznějšího přetížení.

Společnost založili Taber MacCallum a Jane Poynter, která nedávno řekla, že ze strany zákazníků mají i zájem o pořádání svateb na palubě, což nevylučuje, že by se mohlo v budoucnu opravdu stát, a je zvědavá, kdo bude tím prvním. Space Perspective už prodala přes 1200 lístků za cenu 125 tisíc na sedadlo. První lety by se měly podle plánu uskutečnit v závěru roku 2024, ale zda se to opravdu povede, to se teprve ukáže. Spíše bych si prozatím tipoval tak druhou polovinu roku 2025. Kdo ví, možná překvapí.