SpaceX a Axiom spustily první plně soukromou misi k Mezinárodní vesmírné stanici

A jde také už o pořádný vesmírný turismus a ne o krátkodobý pobyt ve stavu beztíže na vrcholku dráhy suborbitální rakety. Zájemci si tu zaplatili výlet v lodi Crew Dragon vynesené raketou Falcon 9 a svých jistě nezapomenutelných 8 dní stráví ve vesmírném prostoru a z velké části na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

Členy této posádky bude zcela jistě možné považovat za astronauty i dle nové upravené definice, kterou NASA stanovila právě proto, aby titul astronauta nedevalvovaly výlety na okraj vesmíru. Ostatně mezi členy Axiom Mission-1 patří i Michael López-Alegría, bývalý astronaut NASA, jehož přítomnost tak byla jistě pro zbylé členy posádky uklidňující. Let k ISS totiž není otázka několika málo hodin a v tomto případě zabral téměř celý den, přičemž pro všechny případy je pochopitelně naprosto nutné mít na palubě zkušeného astronauta.

Do čtyřčlenné posádky patří ještě Američan Larry Connor, zakladatel realitní investiční firmy, Izraelec Eytan Stibbe, bývalý bojový pilot a zakladatel investičního fondu a nakonec Kanaďan Mark Pathy, ředitel investiční a finanční společnosti.

Crew Dragon Endeavour se chystá připojit k ISS, v pozadí Měsíc



Nazývat tyto pány vesmírnými turisty je přitom trošku neuctivé vzhledem k tomu, že mají za sebou stovky hodin tréninku včetně prostředí mikrogravitace a především mají za sebou i nácvik nouzových postupů pro případ nehody, co zahrnuje i proceduru pro urychlené opuštění stanice. Michael López-Alegría jako bývalý astronaut stojí samozřejmě zcela stranou jako veterán tří raketoplánových misí (a jedné v Sojuzu), který strávil téměř 68 hodin ve volném prostoru. Navíc nejde o platícího člena posádky, ale o doprovod pracující pro Axiom, přičemž zbylí tři členové si zaplatili každý po 55 milionech dolarů.

Dozvídáme se také, že členové Axiom Mission 1 (Ax-1) se budou podílet na celkem 25 výzkumných experimentech, takže to pro ně nebude jen nekonečné sledování Země z pozorovací kupole, metání kotrmelců a pití kuliček vody vznášející se jen tak v prostoru. I když to si jistě vyzkouší dosytosti.

Celá posádka už je tedy na palubě ISS, a to samozřejmě v americké sekci stanice, ale byli také pozváni do ruské sekce na podívanou. Za necelý týden posádka Ax-1 nastoupí do stejného Dragonu, jímž přiletěla a přistane v oblasti Atlantiku.

Společnost Axiom Space už plánuje další podobné mise, jež mají probíhat s kadencí až dvě za rok, přičemž budoucí soukromí astronauti by měli mít k dispozici i vlastní ubytovací moduly pro větší pohodlí.