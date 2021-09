SpaceX Inspiration4 vzlétá se 4 civilisty v noci směrem na orbitu Země

Inspiration4 od SpaceX, která má za úkol vybrat 200 mil. USD pro nemocnici Jude Children’s Research Hospital v Memphisu v Tennessee, která se věnuje dětem s rakovinou. Nahoru do Vesmíru na orbitu Země poletí na 3 dny 4 civilisté, kde každý reprezentuje jinou vlastnost.

Jared Isaacman je velitelem mise, zaplatil všem čtyřem letenky a reprezentuje "vedení". Hayley Arceneaux je 29letou zdravotní sestrou ve zmíněné nemocnici a jako dítě zde byla hospitalizována s rakovinou kosti, reprezentuje tak "naději". Dr. Sian Proctor je pilotkou a profesorkou biologie, jejím celoživotním snem bylo se vydat do Vesmíru. To je spojeno i s tím, že její otec byl jedním z těch, kdo pomáhali navigovat misi Apollo 11. Sám Armstrong mu poděkoval za pomoc, věnoval mu autogram, a Proctor ho po několika desítkách let opatrování jako rodinného dědictví vynese do Vesmíru. V tomto případě reprezentuje "prosperitu". Posledním bude Christopher Sembroski, který byl šťastným vítězem losování mezi těmi, kteří nemocnici věnovali peníze. Reprezentuje tak "štědrost".



První 4 díly dokumentu jsou už k dispozici na Netflixu. Mapují přípravy na misi i zákulisí celé akce včetně životních zlomů všech protagonistů i příběhy některých lidí ze SpaceX. Občas se tu mihne i Elon Musk, tomu je ale v dokumentu dáván minimální prostor a nezastiňuje tak ostatní. Za pár hodin dojde k onomu letu, ke kterému vše směřuje. Letové okno začne v noci, ve čtvrtek 16. září ve 2:02. Sledovat to můžete na Internetu a nejen na Netflixu. Živý přenos z příprav a letu bude k dispozici na YouTube kanále Netflixu od 1:00 , nicméně na kanále SpaceX bude mapování událostí rozsáhlejší a začne už dnes ve 21:45

