SpaceX mělo loni 61 startů, více než v roce 2020 a 2021 dohromady

Společnost SpaceX Elona Muska měla rekordní rok 2022. Zatímco v roce 2020 letěly její rakety do vesmíru 26krát a v roce 2021 celkem 31krát, loni už to bylo 61 misí, což dělá v průměru více než jednu týdně. Většina z nich využila Falcon 9, pouze jedinkrát byl využit Falcon Heavy (v podstatě trojice Falconů 9). Od roku 2012, kdy poprvé dopravila náklad na ISS a letěla toho roku jen 2krát, se počet letů výrazně zvyšuje. V roce 2020 navíc začala létat pro NASA s lidskou posádkou a USA tak poprvé od ukončení programu Space Shuttle z roku 2011 může vypravovat astronauty z americké půdy.



Dodnes SpaceX letělo do vesmíru celkem 198krát. Jeho hlavním přínosem je znovupoužitelnost nosných raket, přičemž těm se povedlo přistát 159krát. K jejich znovupoužití pak došlo ve 133 případech. Do budoucna se chystá nosič Super Heavy s kosmickou lodí Starship, který by měl dostat lidi znovu na povrch Měsíce v rámci mise NASA Artemis III, a to poprvé i ženu a člověka jiné barvy pleti. Starship má být použit také k vesmírnému výletu japonského miliardáře, se kterým poletí i 8 umělců včetně českého zástupce, Yemiho. Dosavadní plány sice hovoří o roku 2023, nicméně už nyní se zdá, že se letošní start nestihne.