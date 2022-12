SpaceX uvedlo Starshield aneb Starlink pro vládní a vojenské účely

Asi nikoho moc nepřekvapí, že SpaceX, která létá pro NASA do vesmíru, pracuje také na dalších technologiích, které se mohou hodit vládě a armádě. Pro účely národní bezpečnosti tak spouští novou službu Starlink Starshield, která je jakousi bezpečnější variantou Starlinku. Satelity umožní detailnější pozorování Země díky dalším senzorům a mohou posílat zpracovaná data přímo uživateli. Zajišťují také zabezpečenou komunikaci díky end-to-end šifrování a možnost zajištění přídavných funkcí podle přání zákazníků díky své modularitě.



Zajímavou funkcí je laserový terminál, který může být integrován do vlastních satelitů uživatelů, a tyto partnerské satelity tak mohou být součástí sítě Starshield. Starshield tak nemusí obsahovat výhradně satelity od SpaceX. Velkou výhodou je i to, že SpaceX létá do vesmíru poměrně často, takže dokáže rychle reagovat na potřeby zákazníků a požadované satelity mít na orbitě docela rychle schopné k provozu. Více detailů ke službě ale SpaceX nezveřejnilo.