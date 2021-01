SpaceX vyslala v jedné raketě na orbitu rekordních 143 satelitů

A ne všem se pochopitelně zamlouvá, že zákazníci společnosti SpaceX mají dnes takovéto možnosti, které kulminovaly z původního slibu této firmy že zajistí levnou dopravu nákladu do vesmíru. Řada zákazníků se tak podělila o místo pod aerodynamickým krytem rakety Falcon 9, který startoval minulou neděli z Mysu Canaveral v rámci mise Transporter-1 , díky čemuž byly rozděleny i náklady. Počet 143 satelitů přitom představuje rekord, který do této doby drželi Indové se svým Polar Satellite Launch Vehicle, který v roce 2017 vynesl na orbitu 104 satelitů.

část nákladu mise Transporter-1 - klikněte pro zvětšení -

Nejvíce satelitů v misi Transporter-1 patří společnosti Planet, která na oběžnou dráhu vyslala 48 zařízení SuperDove pro sledování Země. Na fotografii dole také vidíme deset satelitů systému Starlink samotné společnosti SpaceX a zbývající necelá stovka satelitů patřila velkému množství dalších zákazníků. SpaceX se přitom chystá tyto služby nabízet i nadále, takže můžeme očekávat misi Transporter-2 a další.

Hlavní stupeň rakety Falcon 9 i tentokrát zvládl bezpečně přistát na plošině v oceánu, což dnes již bereme jako samozřejmost. Ten samý stupeň rakety s označením B1058 byl přitom dříve použit právě v rámci mise NASA DM-2, v níž byli vůbec poprvé vysláni do vesmíru astronauté v lodi Crew Dragon. Nyní bude opět "oprášen" a v budoucnu se znovu použije.

SpaceX tak tímto začala sloužit společnostem či obecně zákazníkům, kteří si nemohou dovolit zaplatit celou raketu nebo třeba jen její větší část. Základní vstupní poplatek do SmallSat Rideshare Program je jeden milion dolarů, za nějž dostane zákazník možnost vynést do vesmíru až 220kg zařízení. K tomu se ale ještě musí připočíst další náklady za pojištění, potřebné adaptéry či jiné nutnosti. I tak je ale nabídka firmy SpaceX nebývale výhodná a ještě výhodnější může být pro ji samotnou, neboť to dle počtu zákazníků vypadá, že oněch deset Starlinků letělo v podstatě zdarma.

Komu tedy může taková věc vadit, tedy kromě konkurence? Jde pochopitelně o ty, kteří se strachují o to, jaké dopady může mít překotné vynášení nových a nových satelitů na orbitu. Jde jednak o astronomy, kterým už nyní satelity kazí pozorování a dále vzrůstá nebezpečí kolizí a blíží se hrozba, že nastane řetězové ničení všeho, co je umístěno na nízké oběžné dráze, čili tzv. Kesslerův syndrom. Není zrovna jasné, jak blízko k této hrozbě jsme, ale je zřejmé, že právě i kvůli nabídce firmy SpaceX a obecně kvůli jejím aktivitám k ní máme blíže než dříve.

