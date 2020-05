Specifikace Tiger Lake-U ukazují na výrazně vyšší základní takt

První 10nm procesor Intelu v podobě Core i3-8121U přišel na trh již v roce 2018 a nepředvedl nic zajímavého. O rok později pak následovaly už ne Cannon Lake, ale Ice Lake, které můžeme označit za první 10nm generaci, která se ale dotkla jen mobilních PC a vedle ní musela naskočit ještě nová 14nm generace.

Po Ice Lake budou letos následovat Tiger Lake a my se můžeme podívat na nové informace o Tiger Lake-U s tím, že Ice Lake pouze ve dvou případech dokázaly dosáhnout či překonat v rámci základního taktu hranici 2 GHz, což se týká jen těch nejvýkonnějších čipů s TDP 28 W. Vše navíc je otázka nevyzpytatelného turba.

Máme tu záznam o procesoru Tiger Lake-U, který je vybaven 4 fyzickými jádry s Hyperthreadingem (4C/8T) a udává základní takt 2,8 GHz, což nevypadá vůbec špatně, pokud má jít o úsporné mobilní čipy, a to s udávaným TDP do 25 W (či 28 W?) a navíc s novými procesorovými jádry Willow Cove. Vedle toho i odladěné 14nm Comet Lake-U se na takovou základní frekvenci ani zdaleka nedostaly a končí v případě 4C/8T verzí na 1,8 GHz.

Tiger Lake se mají dostat do alespoň některých notebooků chystaných na letošní rok v rámci projektu Athena. K zahození by pak rozhodně neměla být ani jejich grafika s 96 EU, která už nebude zařazena do 11. generace iGPU Intel, čili jakéhosi přechodu mezi dnes nejvíce rozšířenou 9. generací a Xe. Má to být právě už Xe, s jejíž pomocí chce Raja Koduri přeběhlý od AMD ospravedlnit svou existenci v Intelu.



Poukázat také můžeme i na konkrétní model Core i7-1185G7 , jenž by měl mít základní frekvenci dokonce na 3 GHz a jasné je také to, že Tiger Lake-U jsou stále ve vývoji a jejich takty mohou ještě vzrůst. Nová mobilní APU Ryzen 4000 generace Renoir by tak mohla v druhé polovině tohoto roku získat více než důstojné soupeře.

