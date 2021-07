Specifikace třech Intel Alder Lake: až 5,3 GHz a 228W PL2 TDP?

Nutno podotknout, že procesory Alder Lake by už neměly být tak daleko a Intel by je mohl s ohledem na dosavadní informace klidně představit už během následujícího kvartálu. Čili výsledné či očekávané specifikace procesorů jako Core i9-12900K, Core i7-12700K a Core i5-12600K by už skutečně mohly být známy a pokud nejsou vyloženě vycucané z prstu, změnit by se na nich mohly asi možná jen výsledné takty.

Jedná se o informace zveřejněné na fórech Zhihu a my zatím budeme raději spíše předpokládat, že půjde přinejlepším o informovaný odhad jejich výbavy a uvidíme, zda se časem potvrdí.

CPU model Výkonná jádra P Slabší jádra E Celkem jader/vláken Zákl. takt/turbo jader P All Core turbo jader P Zákl. takt/turbo jader E All Core turbo jader E Cache TDP Ceny Intel Core i9-12900K 8 8 16 / 24 ? / 5,3 GHz 5,0 GHz ? / 3,9 GHz 3,7 GHz 30 MB 125W (PL1)

228W (PL2) ? Intel Core i7-12700K 8 4 16 / 20 ? / 5,0 GHz 4,7 GHz ? / 3,8 GHz 3,6 GHz 25 MB 125W (PL1)

228W (PL2) ? Intel Core i5-12600K 6 4 12 / 16 ? / 4,9 GHz 4,5 GHz ? / 3,6 GHz 3,4 GHz 20 MB 125W (PL1)

228W (PL2) ?





Nutno říci, že na základě dosavadních informací by se tyto specifikace odhadnout skutečně daly. Máme tu prostě mix výkonných a slabších jader (Golden Cove a Gracemont) s maximem 8C+8c/24T, respektive abychom dodrželi označení v tabulce to bude 8P+8E/24T, o čemž dávno víme. Pak tu jsou takty, které končí na stejné úrovni, jaké Intel dosahuje už na 14nm procesorech, kapacity cache překvapivé nejsou vůbec a stejně tak TDP se s ohledem na PL1 i PL2 drží v již stanovených mantinelech.

Jinými slovy, takovéto specifikace vypadají veskrze střízlivě a uvěřitelně. Jde především o to, jaký výkon budou mít použitá jádra a jak se jejich mix bude chovat v praxi a to už ze žádných specifikací nevyčteme.

Dále můžeme ještě uvést očekávané konfigurace jader jednotlivých řad procesorů Core:

Intel Core i9 K-Series (8 Golden + 8 Grace) = 16 jader / 24 vláken



Intel Core i7 K-Series (8 Golden + 4 Grace) = 12 jader / 20 vláken



Intel Core i5 K-Series (6 Golden + 4 Grace) = 10 jader / 16 vláken



Intel Core i9 A-Series (8 Golden + 8 Grace) = 16 jader / 24 vláken



Intel Core i7 A-Series (8 Golden + 4 Grace) = 12 jader / 20 vláken



Intel Core i5 A-Series (6 Golden + 0 Grace) = 6 jader / 12 vláken



Intel Core i3 A-Series (4 Golden + 0 Grace) = 4 jader / 8 vláken

Alder Lake mají být vypuštěny na trh během posledního letošního kvartálu a budou první dostupné procesory určené pro naše PC, které nabídnou rozhraní PCIe 5.0 a podporu pamětí DDR5.



Ceny souvisejících / podobných produktů: