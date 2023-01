Spekuluje se, že Nvidia možná opustí řadu GeForce MX, iGPU jsou moc výkonná

Server ITHome vyslovil spekulaci o tom, že by Nvidia mohla ukončit výrobu dedikovaných grafických čipů GeForce MX. Nejde sice o zákulisní informaci, nicméně faktem je, že domněnky se zakládají na relevantních argumentech, a proto se na ně podíváme. Hovoří se totiž o tom, že nové procesory Ryzen 7040 Phoenix mají obsahovat integrovaný grafický čip Radeon 780M s architekturou RDNA 3. Problém pro Nvidii je zde v tom, že se očekává výrazné překonání výkonu nynějších karet GeForce MX570. A to nastoluje oprávněnou otázku, zda je vlastně pro řadu MX místo na trhu.



Jak připravované procesory AMD Ryzen, tak i nové Intely s jejich tGPU (Tiled-GPU), mají přinést výrazně vyšší výkon integrovaných GPU v procesorech než dosud. Ten by měl překonávat řadu MX, která by se sice mohla v další generaci teoreticky posunout výše, ale to už se zase dostáváme do sféry nejslabších GeForce RTX. Takže zde mizí výkonová mezera, kterou by další MX vlastně mohly vyplňovat. Podobně je to i se spotřebou. MX570 pokrývá rozsah 15-25W, ale nač dávat do notebooku GPU, když už obsahuje podobně výkonné GPU v procesoru a MX není vzhledem k výkonu výrazně úspornější? Nejslabší RTX pak začínají podle verze někde okolo 30 až 35 W.