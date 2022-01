Spojené arabské emiráty po nedávném útoku zavádí ban na drony

Drony umí být pěkně nebezpečnými hračkami, a to ať už v rukou nezodpovědných majitelů nebo teroristů. Jeden takový případ se odehrál minulý ten v Abú Zabí, kde to měly být právě drony s výbušninami, které zaútočily na sklady paliva. Explodovaly zde tři cisterny, zemřeli 3 lidé a dalších 6 bylo zraněno. S útoku jsou spojováni jemenští Húsiové. Spojené arabské emiráty patrně v důsledku tohoto útoku vydaly zákaz na lítání s drony. Tisková zprávy sice nezmiňuje přímo tyto útoky, hovoří ale o nedávných případech zneužití dronů, což by mohl být přesně tento případ.

Od 22. ledna je tak v SAE obecně zakázáno létat s drony a lehkými sportovními letadly, tedy už ne jen v kritických oblastech (letiště a podobně). Komerční a reklamní projekty, které vyžadují (resp. chtějí) využít drony, tak sice mohou učinit, ale je potřeba nejprve získat povolení.

