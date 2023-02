"Spolehlivost" Tesly: 29. značka ze 33, Mercedes na 28. místě jen o chlup lepší

Elektromobily Tesly mnozí milují, jiní nenávidí, a často se jim vytýká velmi nekvalitní zpracování. To se poslední dobou zlepšuje, klasické téma jako "na kilometr viditelné" nelícující díly už nejsou zrovna na pořadu dne. Přesto se stále nedokázala dostat z výrazného podprůměru. Studie J.D. Power ukazuje, kolik aut na 100 vozů z modelového ročníku 2020 mělo nějaký problém, přičemž se tu ale počítají i takové věci špatně fungující infotainment, digitální asistent, málo USB portů, neaktuální mapy a podobně, což bychom asi ve všech případech zrovna do souvislosti se spolehlivostí nedávali (chyby spojené s infotainmentem tvoří 49,9 problémů na 100 vozů). Tento rok se Tesla oficiálně dostala do statistiky, nicméně nejsou dostupná data ze všech států, takže je to stále s jistou rezervou. Průměr je pro všechny značky v posledním vydání statistiky na hodnotě 186 problémů na 100 vozů, tedy každý vůz má v průměru 1,86 problému.



Ze 33 automobilek se Tesla dostala na nelichotivé 29. místo s 242 problémy. Rozhodně to není dobré číslo, na druhou stranu s vozy nejsou násobně vyšší problémy, jak se někteří snaží tvrdit. Mnohdy slýcháme názory, že se Tesla nemůže kvalitou a spolehlivostí ani vzdáleně přiblížit takovým ikonám kvality, jako je např. Mercedes-Benz. Statistika nicméně ukazuje, že zrovna Mercedes je se 240 problémy jen o jedno místo lepší a dosáhl na 28. pozici, což je na bývalý etalon kvality opravdu průšvih. Horší než Tesla je např. Ford (249), další německá luxusní automobilka v podobě Audi (252) a horší je ještě Lincoln a Land Rover. Z Němců se nad průměr dostalo např. BMW, které je se 184 problémy jen velmi těsně nad průměrem. Nejlepší značkou je Lexus se 133 problémy, druhým je Genesis (144) a třetí Kia (152). Obvykle jsou za nejspolehlivější považovány japonské vozy, ale i zde vidíme podprůměrné značky, jakými je např. Honda na 19. pozici (205) nebo Subaru na 23. místě (214).