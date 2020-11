Spotify nejspíš zvažuje předplatné pro podcasty

Podcasty jsou poslední dobou velmi populární (už i já jsem je začal poslouchat) a Spotify je jednou z mnoha streamovacích služeb, které je nabízí. Služba prozatím není trvale zisková a hledá cesty, jak by se to mohlo změnit. Jednou z cest by mohlo být právě placení za podcasty. Ty jsou prozatím bezplatné, byť s reklamami (pro ty bez Premium členství). Jak se ale ukazuje, průzkumy mezi uživateli zjišťovaly, jaký by byl zájem o předplatné jen pro podcasty bez přístupu k hudební kolekci.

V průzkumu byly možnosti s cenami od $2,99 do $7,99 s různými vlastnostmi. Lišily se např. v přístupu k exkluzivními obsahu (do něhož Spotify poslední dobou docela investuje), bonusovému obsahu, dřívějšímu přístupu k epizodám nebo k omezení reklam, které by mohly být i v některých placených plánech. Zatím není jasné, zda se nějaký z těchto plánů objeví a zda zůstane bezplatná možnost s reklamami. To ukáže až čas.

