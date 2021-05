Spotify spouští virtuální koncerty za 10 EUR

Umělci a streamovací služba Spotify mají další způsob, jak vydělat více peněz. Zda bude i úspěšný, to ale ukáže až čas. Jde o lístky na virtuální koncerty. Půjde o předtočené streamy koncertů, které budou vysílány v konkrétní čas (k dispozici budou ale 4 časy pro různé časové zóny). Vše bude nastaveno stejně jako u klasického koncertu, byť by to tak z podstaty fungování (a menších omezení) streamovací služby nemuselo být. Pravidla jsou tak dosti striktní, v některých věcech dokonce ještě striktnější. Video je možné si přehrát jen v daný okamžik, není možné ho pozastavit ani přehrát znovu (to u skutečného koncertu také neuděláte). Pokud ho zmeškáte, peníze pochopitelně nedostanete zpět (opět, ani toto se nestane u skutečného koncertu).



Každý lístek je vázán na konkrétní účet ve Spotify, ten tak může mít jen zaregistrován jen jednu "vstupenku" a není možné ho prodat někomu jinému. Pokud tak chcete vidět koncert, ale nemáte účet u Spotify, musíte si ho zařídit. Naštěstí si vystačíte s bezplatnou verzí Spotify. Stream začne asi 60 minut před zahájením, aby byl dostatek času otestovat, zda vše správně funguje. Samotný koncert pak má délku obvykle mezi 45 a 60 minutami. Prozatím je plánováno pět koncertů od 27. května do 17. června, konkrétně jde o interprety The Black Keys, Bleachers, girl in red, Rag'n'Bone Man a Leon Bridges. Cena byla ve všech případech stanovena na 10 EUR. Více informací se dozvíte ve FAQ ke službě

Ceny souvisejících / podobných produktů: