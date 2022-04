Správce serverů automobilky NIO těžil na serverech Ethereum

Elektřina je pro těžbu kryptoměn nepříjemnou nákladovou položkou, totéž se týká hardwaru. Objevila se už kvanta případů, kdy zaměstnanci firem využívali elektřiny svých zaměstnavatelů, ale nejen to. Těžit na pracovním PC obvykle žádné závratné odměny nepřinese, ale pokud má člověk přístup k serverům společnosti, může to být už o něčem jiném. Tak se stalo v čínské elektromobilce NIO, kde zdejší správce serverů (příjmením Zhang) využíval výkonné stroje pro těžbu Etherea už od února 2021.





Stížnost na Zhangovo počínání byla podána 1. září 2021 a ten se k prohřešku přiznal. Toto odporovalo stanovám společnosti a ohrožovalo také bezpečnost počítačových systémů. Bohužel jsme se nedozvěděli, kolik si Zhang natěžil. Připomeňme, že NIO sice není příliš velkou automobilkou (za celou svou historii do konce března 2022 dodalo necelých 193 tisíc vozů), ale technologicky patří ke špičce (bude patrně první, kdo zavede EV se semi-solid-state bateriemi do masové výroby, a to možná už letos, byť osobně bych si tipoval spíše příští rok) a je jednou z mnoha společností, která vyvíjí systémy autonomního řízení. A tam budou výkonné servery potřeba. Faktem je nicméně to, že právě projekt autonomního řízení před pár dny opustil jeho šéf (shodou náhod také Zhang) po 7 letech práce.

Hovoří se také o tom, že společnost chce proniknout také na trh se smartphony. To by mohlo být pro NIO zásadním krokem, pokud by se povedlo vytvořit dostatečnou loajalitu ke značce (nejen od aut k telefonům, ale především od telefonů k autům - dá se předpokládat, že by spokojený majitel telefonu NIO měl tendenci si v široké nabídce EV vybrat také elektromobil od této značky).