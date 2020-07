Squadron 42 dostane novou roadmap, aby odpovídala skutečnosti

Star Citizen je hra, do jejíhož vývoje fanoušci stále mohutně investují, ostatně právě letos v červnu byla překročena hranice 300 milionů dolarů . V tomto ohledu tak už jde o nejúspěšnější hru historie, i když část financí jde také na vývoj hry Squadron 42 pro jednoho hráče, která by měla dorazit jako první. A právě co se týče Squadron 42 jsou fanoušci už velice nervózní a dávají najevo svou netrpělivost, respektive to, že jejich svatá trpělivost už opravdu dochází, a to z toho důvodu, že v poslední době vývojáři z jejich pohledu nekomunikovali a neposkytovali aktualizace o vývoji hry.

Zástupce CIG (Cloud Imperium Games) k tomu nyní uvedl , že stará roadmap už neodpovídá tomu, v jakém stavu se hra nachází. Přesněji pak "moc dobře nereprezentuje pokrok ve vývoji hry", takže se začaly zkoumat možnosti, jak vytvořit nějaký lepší a informativnější systém, který bude lépe odpovídat způsobu vývoje hry.

Dozvídáme se také, že samotní vývojáři jsou spokojeni s tím, jak probíhá vývoj hry Squadron 42 a že Cloud Imperium Games se stále snaží "najít rovnováhu mezi sdílením informací o SQ42 a zasahováním do záležitostí vývojářského týmu".

Co konkrétního ale mohou fanoušci očekávat? Především to, že se dočkají vysvětlení, jaké jsou nové cíle nové roadmap a co od ní lze očekávat. Dále bude ukázán hrubý návrh nové roadmap, následně alespoň jeden ze čtyř hlavních týmů ukáže vývojovou verzi nové roadmap a ta bude v posledním kroku nakonec zavedena.

Čili ve skutečnosti byla nová roadmap jen neurčitě slíbena a to se lidem komunikujícím pod vyjádřením CIG také moc nelíbí, protože očekávali spíše něco konkrétního, jako třeba to, kdy bude konečně k dispozici betaverze.

Ceny souvisejících / podobných produktů: